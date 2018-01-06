سجن مسؤولين بشركة سياحية مصریة على ذمّة التحقيق في سقوط منطاد

العالم – مصر

وافاد موقع الجریدة التونسیة إنه أمرت النيابة بحبس المسؤولين الأربعة التابعين للشركة بينهم سائق المنطاد، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بـ”تجاهل البيانات المناخية والأحوال الجوية”، و”إقامة رحلات سياحية بالمناطيد في ظروف غير مناسبة”.

وكانت الأحوال الجوية، قد تسبّبت في سقوط بالون طائر بالطريق الصحراوي الغربي الجديد لمدينة الأقصر صباح أمس الجمعة، ما أسفر عن وفاة سائحة وإصابة 12 آخرين من جنسيات مختلفة.

يشار إلى أن 6 رحلات بالمناطيد انطلقت في سماء غرب مدينة الأقصر يوم أمس الجمعة، إلا أن شدة الرياح المفاجئة دفعتها بعيدًا عن مسارها فوق المنطقة الأثرية، وجرفتها إلى جانب طريق صحراوي يربط ما بين محافظتي الأقصر وقنا.

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