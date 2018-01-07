البث المباشر
مراسلة العالم: الجيش السوري وحلفاؤه يعملون على توسيع رقعة الأمان حول إدارة المركبات في حرستا بعد فك طوق الإرهابيين
مراسلة العالم: الجيش السوري يقوم بإخلاء الجرحى من داخل إدارة المركبات بحرستا في ريف دمشق بعد فك طوق الإرهابيين
مراسلة العالم: الجيش السوري يقوم باستهداف المسلحين الهاربين من منطقة إدارة المركبات في حرستا بريف دمشق
التلفزيون السوري: الجيش السوري وحلفاؤه يفكون الطوق عن إدارة المركبات العسكرية في حرستا بريف دمشق
مراسلة العالم: الجيش السوري وحلفاؤه يبدأون الخطوة النهائية باتجاه إدارة المركبات في حرستا بريف دمشق
مراسلة العالم: الجيش السوري وحلفاؤه يحررون منطقة المطاحن بمحيط إدارة المركبات بحرستا في ريف دمشق
مراسل العالم: الجيش السوري وحلفاؤه يحررون منطقة المطاحن بمحيط إدارة المركبات بحرستا في ريف دمشق
مراسلة العالم: مقتل أكثر من 20 مسلحا جراء انفجار سيارة مفخخة استهدف مقراً "لأجناد القوقاز" بشارع الـ30 بمدينة إدلب
مراسل العالم: ما تسمى "تنسيقيات المسلحين" تعلن عن وقوع انفجار في شارع الـ30 بمدينة إدلب السورية
مصادر يمنية: تدمير مدرعة محملة بمرتزقة العدوان السعودي بصاروخ موجه بجبهة الحول في نهم ومصرع من كان على متنها

العراق يبدأ تصدير خام كركوك لإيران قبل نهاية يناير

العراق يبدأ تصدير خام كركوك لإيران قبل نهاية يناير
الأحد ٠٧ يناير ٢٠١٨ - ١١:٣٠ بتوقيت غرينتش

قال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي للصحفيين في بغداد يوم الأحد إن العراق سيبدأ تصدير النفط من حقول كركوك الشمالية إلى إيران قبل نهاية يناير كانون الثاني.

العالم - العراق

وأضاف أن حوالي 30 ألف برميل يوميا من الخام ستُنقل بالشاحنات إلى مصفاة كرمانشاه الإيرانية عند بدء التصدير. وقال "إن شاء الله سنبدأ قبل نهاية الشهر."

يأتي نقل الخام بالشاحنات إلى إيران ضمن اتفاق مبادلة أعلنه البلدان الشهر الماضي للسماح باستئناف صادرات الخام من كركوك.

واتفق العراق وإيران على مبادلة ما يصل إلى 60 ألف برميل يوميا من الخام المنتج من كركوك بنفط إيراني للتسليم في جنوب العراق.

وتوقفت مبيعات خام كركوك منذ استعادت القوات العراقية السيطرة على الحقول من الأكراد في أكتوبر تشرين الأول.

يخطط العراق وإيران أيضا لبناء خط أنابيب لنقل النفط من كركوك دون الحاجة إلى نقله بالشاحنات حسبما ذكر اللعيبي الشهر الماضي.

وقد يحل خط الأنابيب المزمع محل خط التصدير الحالي من كركوك عبر تركيا والبحر المتوسط.

المصدر: رويترز

216-2

روابط ذات صلة

بغداد تدعو الشركات العالمية لبناء أنبوب جديد لتصدير نفط كركوك 

المهندس ووزير النفط يبحثان حماية آبار نفط كركوك

الحشد الشعبي يعثر على انفاق وسيارة محملة بالعتاد جنوب غرب كركوك+صور

مقتل اكثر من 40 داعشيا وتدمير مضافاتهم جنوب غربي كركوك

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

إنقاذ نحو 300 مهاجر قبالة السواحل الليبية

السودان.. مقتل طالب واعتقال زعيم معارض في "احتجاجات الخبز"

مدير الـ"CIA": بيونغ يانغ تستطيع ضربنا "خلال أشهر"

بعد "الكتاب الناري".. رسالة مفاجئة من بانون لترامب

واشنطن بوست: عودة سباق التسلح بين روسيا وأمريكا

الجيش السوري يفك الطوق عن ادارة المركبات بحرستا

عن كتاب "النار والغضب".. ترامب: سأواجه الأكاذيب مثلما فعل رونالد ريغان

الجيش السوري يستعيد السيطرة على قرى وبلدات بريف إدلب

باكستان تفرج عن 147 سجينا هنديا فى إطار حسن النوايا

أول تعليق من نيكي هايلي حول زر ترامب النووي

مواصفات التورنيدو السعودية التي اسقطتها الدفاعات اليمنية في صعدة

الحشد الشعبي يعثر على كميات كبيرة من العتاد والصواريخ في كركوك

ليفربول يعتذر لمشجعيه على بيع كوتينيو بـ"تصرف نبيل"

أغنى لاعب في العالم ليس ميسي أو رونالدو ولا حتى بيكام!... فمن هو ؟!

حجم انتاح البنزين في ايران سيبلغ ضعفين في 20آذار/مارس المقبل

"سوناطراك" الجزائرية تقترب من قطاع الطاقة العراقي

أحر يوم في سيدني بأستراليا منذ عام 1939

دراسة تأجيل المعيل الوحيد لأسرته من الخدمة الاحتياطية بسوريا

انخفاض كبير بأعداد ضحايا الهجرة في المتوسط 2017

مئات الشركات في بريطانيا تكشف فجوة الأجور بين النساء والرجال

الأکثر مشاهدة