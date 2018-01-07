العراق يبدأ تصدير خام كركوك لإيران قبل نهاية يناير

العالم - العراق

وأضاف أن حوالي 30 ألف برميل يوميا من الخام ستُنقل بالشاحنات إلى مصفاة كرمانشاه الإيرانية عند بدء التصدير. وقال "إن شاء الله سنبدأ قبل نهاية الشهر."

يأتي نقل الخام بالشاحنات إلى إيران ضمن اتفاق مبادلة أعلنه البلدان الشهر الماضي للسماح باستئناف صادرات الخام من كركوك.

واتفق العراق وإيران على مبادلة ما يصل إلى 60 ألف برميل يوميا من الخام المنتج من كركوك بنفط إيراني للتسليم في جنوب العراق.

وتوقفت مبيعات خام كركوك منذ استعادت القوات العراقية السيطرة على الحقول من الأكراد في أكتوبر تشرين الأول.

يخطط العراق وإيران أيضا لبناء خط أنابيب لنقل النفط من كركوك دون الحاجة إلى نقله بالشاحنات حسبما ذكر اللعيبي الشهر الماضي.

وقد يحل خط الأنابيب المزمع محل خط التصدير الحالي من كركوك عبر تركيا والبحر المتوسط.

المصدر: رويترز

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