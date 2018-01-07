أنباء عن نجاة عدد من طاقم ناقلة النفط الايرانية المنكوبة

العالم - ايران

واشار كيان ارثي الى تشكيل لجنة طوارئ في الشركة الوطنية لناقلات النفط الايرانية وقال ان جميع الوحدات العملانية على جهوزية كاملة.

وافاد بان وحدة من قسم العمليات تعتزم التوجه الى الصين والى مكان الحادث، وقال ان جميع المؤسسات والجهات المعنية في داخل البلاد وفي ظل دعم وزارة الخارجية تتابع حادث انفجار ناقلة النفط الايرانية بعد ارتطامها بسفينة شحن لدى توجهها الى كوريا الجنوبية.

واعلن عن استعداد الصينيين لارسال فرق اغاثة للمساعدة في البحث عن طاقم الناقلة الايرانية وقال ان رئيس الوزراء الصيني لي كه جيانغ اعلن في رسالة وجهها ان بلاده على جهوزية تامة لتقديم ما بوسعها لاغاثة المنكوبين بالحادث.

واعرب كيان ارثي عن قلقه البالغ على سلامة طاقم الناقلة الايرانية وقال ان من بين الطاقم اربعة جامعيين ومواطنين من بنغلاديش واسرة كامله ونامل ان يكونوا جميعا سالمين لان احد زوارق الانقاذ للناقلة قد انفصل عن الناقلة ما يعد بارقة امل بان الطاقم على قيد الحياة.