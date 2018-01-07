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ليفربول يعتذر لمشجعيه على بيع كوتينيو بـ"تصرف نبيل"

ليفربول يعتذر لمشجعيه على بيع كوتينيو بـ
الأحد ٠٧ يناير ٢٠١٨ - ٠٧:٢٢ بتوقيت غرينتش

اعتذرت إدارة نادي ليفربول لجماهيرها على بيع نجم وسط الفريق البرازيلي كوتينيو إلى صفوف برشلونة الإسباني بطريقة نبيلة.

العالم - رياضة 

وأعلن النادي عبر موقعه الرسمي مساء السبت (6 يناير 2018)، أن الجماهير والمشجعين الذين اشتروا قميص اللاعب سيتم تعويضهم بقسيمة قيمتها 50 جنيهاً استرلينيًا.

وأوضح أن الجماهير التي تملك قميص كوتينيو بنسخته الجديدة للموسم 2017- 2018 يمكنها الاستفادة من العرض، مع تقديم ما يثبت الشراء سواء من المحلات التابعة للنادي رسميًا أو عبر الإنترنت.

وأعلن ليفربول انتقال كوتينيو إلى برشلونة مساء اليوم في صفقة قدرتها وسائل الإعلام الإنجليزية والإسبانية بنحو 160 مليون يورو.

ومتوقع أن يصل اللاعب البرازيلي إلى برشلونة في وقت متأخرليلة السبت، على أن يتم تقديمه لجماهير البرسا في ملعب كامب نو الإثنين المقبل.

المصدر : اخبار 24

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