أغنى لاعب في العالم ليس ميسي أو رونالدو ولا حتى بيكام!... فمن هو ؟!

العالم - رياضة

نشر موقع Sport Bible تقريرا أوضح من خلاله أن أغنى لاعب في العالم هو شاب في الـ19 من عمره يلعب في الفريق الرديف لنادي ليستر سيتي.

هذا الشاب هو فايق البلقية والذي تقدر ثروته بـ20 مليار دولار أي 14 مليار جنيه إسترليني.

فايق هو ابن جعفري البلقية أمير بروني وقريب لـ حسن البلقية سلطان بروني والذي يعد من أثرى أثرياء العالم حسب مجلة "فوربس".

وولد اللاعب الشاب في لوس أنجلوس.

ويلعب فايق كجناح وبدأ مسيرته مع فريق نيوبري قبل أن ينضم في 2009 إلى ساوثامبتون وفي عام 2013 وعلى الرغم من عدم ارتباطه بعقد عرض عليه أرسنال فترة تجريبية. ولعب معهم في بطولة مدينة ليون وسجل هدفا.

وعرض عليه تشيلسي عقدا يمتد لعامين لكن بعد عام وحيد انضم إلى ليستر بعقد يمتد لثلاثة مواسم.

وأوضح تقرير "سبورت بايبل" أن فايق لا يهتم كثيرا بمسيرته كلاعب كرة قدم بسبب ثرائه الفاحش.

وشارك فايق في 9 مباريات دولية مع بوروني سجل خلالها هدفا، كما أنه يمكنه أن يلعب لمنتخب أمريكا.

وكشف التقرير عن واقعة لجعفري والد فايق حينما كان في عيد ميلاده الـ50 أقام حفلا خاصا وجلب مايكل جاكسون لكي يغني فيه للعائلة وكلفته مبلغ 17 مليون دولار.

وصرح فايق قائلا :"لعبت كرة القدم قديما جدا من سن صغيرة، ولطالما استمتعت بالملعب وتواجد الكرة معي".

وواصل "والداي كانا دائما يدعمانني لتحقيق أحلامي أن أصبح لاعب كرة قدم ودرباني بقوة على الصعيد النفسي والبدني خلال طفولتي، لذا هما مثلي الأعلى".

وتقدر ثروة ليونيل ميسي نجم برشلونة بمبلغ 295 مليون دولار، فيما تقدر ثروة رونالدو بمبلغ 400 مليون دولار، وأخيرا على عرش أغنى اللاعبين في كرة القدم كان يتربع بيكام قبل فايق بثروة تقدر بـ450 مليون دولار.

المصدر :اخبار24

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