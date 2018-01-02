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الفيفا يختار العراقي حتروش من بين أفضل 10 لاعبين لكرة الصالات

الفيفا يختار العراقي حتروش من بين أفضل 10 لاعبين لكرة الصالات
الثلاثاء ٠٢ يناير ٢٠١٨ - ٠٦:٥٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت لجنة الصالات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، عن اختيار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، لاعبا من منتخب شباب العراق من بين افضل 10 لاعبين بالعالم.

العالم - العراق
 
وصرح المنسق الاعلامي للجنة كرة الصالات في الاتحاد العراقي لكرة القدم عدي صبار، ان الاتحاد الدولي لكرة القدم اختار لاعب منتخب شباب العراق لكرة الصالات علي حسين حتروش، من بين افضل عشرة لاعبين بالعالم في عام 2017.
 
واضاف صبار "ان اللاعب حتروش تألق وقدم مستوى متميز في بطولة آسيا للشباب التي جرت في العاصمة التايلندية بانكوك خلال ايار/ مايو الماضي، والتي حصل فيها العراق على المركز الثاني بعد ايران".
 
يذكر ان القائمة ضمت اللاعب الاسباني فرناندز، البرازيلي غابريل، العراقي علي حسين حتروش، التايلندي كيتي بانوايك، البرازيلي لندور اينو، الايراني توحيد لطفي، الارجنتيني ماتياس روسا، التايلندي اوسامان موسى، الاوزبكي عثمانوف والبرازيلي ايكور.
 
ويلعب علي حسين حتروش في نادي بلدية البصرة المشارك بالدوري الممتاز لكرة الصالات، وتطورت لعبة كرة الصالات في العراق بشكل جيد خلال السنوات الاخيرة، ويوجد حاليا اندية من كلا الجنسين تتنافس بدوري رسمي لكرة الصالات معتمد من قبل الاتحاد العراقي كرة القدم.

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