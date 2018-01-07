العالم - الاميركيتان

قال بومبيو، في مقابلة على قناة "سي. بي .إس"اليوم الأحد: "كل شيء لا زال كما هو.. نعم عدة أشهر لا أستطيع أن أقول أكثر"، وذلك بعد أن ذكّره المذيع بأنه أدلى في أكتوبر من العام الماضي بتصريح مماثل حول قدرة بيونغ يانغ الصاروخية وتهديدها للمدن الأمريكية.

ولم يعط رئيس الاستخبارات إجابة مفصلة فيما يخص مسألة ما إذا كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها حصلوا على أي معلومات من الجندي الكوري الشمالي الذي نجا مؤخرا بعد هروبه من بلاده إلى كوريا الجنوبية.

وحينما وجه إليه سؤال حول الادعاءات التي تقول بأن التقليل من شأن قدرات بيونغ يانغ النووية يمثل فشلاً لجهاز الاستخبارات الأمريكية، دحض الأمر واكتفى بالقول: "واشنطن لديها تقييم متطور للجاهزية القتالية للقوات المسلحة الكوريا الشمالية".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلت في وقت سابق عن مصادر في الحكومة، قول بومبيو إنه "كان واحدا من الذين تحدثوا مباشرة عن إخفاقات الاستخبارات وإنه ينقصها شيء".

المصدر: تاس