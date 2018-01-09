البث المباشر
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم قرية دورا القرع شمال مدينة رام الله وتداهم عددا من منازل المواطنين
وكالة الأنباء الرسمية في تونس تؤكد وفاة محتج في احتجاجات مناهضة للحكومة
مراسل العالم : خمسة شهداء بغارات لطيران العدوان السعودي استهدفت مبنى الثروة السمكية بميناء الخوبة في الحديدة
مراسل العالم : قنص جنديين سعوديين في موقع الشبكة بنجران
رويترز نقلا عن وزارة الدفاع الروسية: الهجوم تم بطائرات من دون طيار ولم يسفر عن سقوط خسائر بشرية أو مادية
الدفاع الروسية: إحباط محاولة هجوم إرهابي على قاعدة حميميم بسوريا في ليلة 6 يناير
إصابة شخصين جراء حريق في برج ترامب في نيويورك
الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر: إجراء الانتخابات الرئاسية أيام 26 و27 مارس \آذار
ايران تقول إنها قد تعيد النظر في تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا لم تحترم واشنطن التزاماتها بموجب الاتفاق النووي
ايران تقلول إنها قد تعيد النظر في تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا لم تحترم واشنطن التزاماتها بموجب الاتفاق النووي

البحرية الليبية تنقذ 135 مهاجرا قبالة سواحل طرابلس

البحرية الليبية تنقذ 135 مهاجرا قبالة سواحل طرابلس
الإثنين ٠٨ يناير ٢٠١٨ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت القوات البحرية الليبية إنقاذ 135 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلقة كانوا على متن قارب مطاطي، قبالة سواحل شرق العاصمة طرابلس.

العالم-افریقیا

وذكرت القوات البحرية الليبية في طرابلس، في بيان نشرته عبر صفحة "مكتب الإعلام والثقافة البحرية" على "فيس بوك"، اليوم الاثنين، أنه "على إثر بلاغ غرفة حرس السواحل، تمكن الزورق صبراتة التابع لحرس السواحل الليبية من إنقاذ 135 مهاجر غير شرعي، كانوا على متن قارب مطاطي، قبالة ساحل القره بوللي".

وأضاف البيان أن "المهاجرين من جنسيات إفريقية مختلفة، بالإضافة إلى 3 من بنغلاديش، بينهم 54 امرأة، و3 أطفال، وصلوا إلى قاعدة طرابلس البحرية اليوم"، موضحا  أنه "جرى تسليمهم لمركز إيواء المهاجرين بطريق السكة" بالعاصمة طرابلس.

مصدر: سبوتنيك

114

روابط ذات صلة

البحرية الليبية تطلب مجددا مساعدة الاتحاد الأوروبي بشأن المهاجرين

البحرية الليبية تنقذ 299 مهاجرا غير شرعي قبالة شواطئ زليتن

البحرية الليبية تهدد باحتجاز سفن المنظمات غير الحكومية المهتمة بمصير المهاجرين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

دعوات فلسطينية للمشاركة بفعاليات الغضب اليوم والجمعة

رفضا لرفع الأسعار وفرض ضرائب جديدة.. مقتل محتج تونسي خلال تظاهرات في اكثر من 10 مدن

تفعيل وشيك لمنظومة دفاعات جوية جديدة يكشفها اليمن

شاهد لحظة استهداف طائرة إف 15 في سماء صنعاء

ازاحة الستار عن سيارة ايرانية كهربائية جديدة + صور

لجنة الامن القومي البرلمانیة تبحث ملف اعمال الشغب

النساء السعوديات يحضرن قريبا اول مبارة لكرة قدم!

الاحتلال يعلق على بيع ملابس عسكرية إسرائيلية بالسعودية

شارع مقر سفارة الامارات بتركيا يحمل اسم قائد عثماني

هل بامكان تيريزا ماي الانفصال عن اوروبا بشكل صحيح؟

الصماد يلوح بإتخاذ خيارات استراتيجية مؤلمة ضد التحالف

الزهار:لن نسمح لأحد التفريط بذرة تراب من أرض فلسطين

الافراج عن 197 متورطا بفتنة ديسمبر من سجن صنعاء

حفريات للاحتلال وهدم سور مقبرة اليوسفية بالقدس

أهالي الجولان يجددون رفضهم ممارسات الاحتلال

ظريف: على اوروبا الحفاظ على ثمار الاتفاق النووي

نشرة بانوراما: "انجازات جوية يمنية" و"قبول عربي سري باعلان ترامب"

5 شهداء حصيلة غارات لطيران العدوان السعودي على مبنى الثروة السمكية بالحديدة

انباء عن مقتل 3 امراء سعوديين بالرياض

شاهد..حطام طائرة "تورنيدو" التي اسقطتها الدفاعات الجوية بمحافظة صعدة

الأکثر مشاهدة