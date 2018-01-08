بالفيديو/ أبناء الشعب أحبطوا مؤامرات الغوغائيين بحضورهم في الساحة

العالم- خاص بالعالم

واعلن العميد أشتري مساء اليوم الإثنين علي هامش زيارته لمعرض 'أداء ومعطيات مؤسسة الحفاظ علي آثار وقيم الدفاع المقدس ونشرها' أنه بفضل الوعي الذي يتمتع به الشعب الإيراني والحضور المقتدر لقوي الأمن الداخلي وقوات التعبئة والدعم الشامل للقوات المسلحة بما تشمل حرس الثورة الإسلامية والجيش تم إحتواء الفتنة وعاد الهدوء والإستقرار للبلاد.



كما أشار الي أهمية الحضور الجماهيري لأبناء الشعب في إحتواء الإضطرابات الأخيرة في البلاد وقال، ان قوي الأمن الداخلي وبفضل دعم أبناء الشعب والقوات المسلحة تمكنت من انجاز مهامها علي أحسن وجه ممكن بحيث حظيت بإعجاب أبناء الشعب والأسر الكريمة للشهداء والقوات المسلحة بصورة عامة وسائر المسؤولين.

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