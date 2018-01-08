البث المباشر
وكالة الأنباء الرسمية في تونس تؤكد وفاة محتج في احتجاجات مناهضة للحكومة
مراسل العالم : خمسة شهداء بغارات لطيران العدوان السعودي استهدفت مبنى الثروة السمكية بميناء الخوبة في الحديدة
مراسل العالم : قنص جنديين سعوديين في موقع الشبكة بنجران
رويترز نقلا عن وزارة الدفاع الروسية: الهجوم تم بطائرات من دون طيار ولم يسفر عن سقوط خسائر بشرية أو مادية
الدفاع الروسية: إحباط محاولة هجوم إرهابي على قاعدة حميميم بسوريا في ليلة 6 يناير
إصابة شخصين جراء حريق في برج ترامب في نيويورك
الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر: إجراء الانتخابات الرئاسية أيام 26 و27 مارس \آذار
ايران تقول إنها قد تعيد النظر في تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا لم تحترم واشنطن التزاماتها بموجب الاتفاق النووي
ايران تقلول إنها قد تعيد النظر في تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا لم تحترم واشنطن التزاماتها بموجب الاتفاق النووي
مراسل العالم : الجيش السوري وحلفاؤه يفشلون هجوما للمسلحين باتجاه نقاطهم بمحيط المعهد الفني في ادارة المركبات بحرستا

العميد دهقان: محور المقاومة عامل إستقرار وثبات في المنطقة

العميد دهقان: محور المقاومة عامل إستقرار وثبات في المنطقة
الإثنين ٠٨ يناير ٢٠١٨ - ٠٧:٠٥ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الدفاع الايراني السابق العميد حسين دهقان إن محور المقاومة عامل إستقرار وثبات في المنطقة مشيراً إلى أن إستراتيجية الولايات المتحدة والكيان الصهيوني قائمة على إيجاد الفوضي وعدم الإستقرار في المنطقة.

العالم- ايران

وفي كلمة له في المؤتمر الأمني المنعقد في طهران اليوم الإثنين حذر العميد دهقان من إبعاد القضية الفلسطينية عن أولويات العالم الإسلامي مشيراً إلى ضرورة استمرار التحرك ضد الهيمنة والأطماع الأمريكية والصهيونية في المنطقة لتحقيق عالم قائم علي السلام والأمن.

من جانبه أكد رئيس قناة المسيرة الفضائية إبراهيم الديلمي إن اليمن يسعي إلي تعزيز التعاون مع دول الجوار مشيراً إلى أن الحرب علي اليمن أسفرت عن مقتل الآلاف من أبناء الشعب اليمني ومعتبراً إن التواجد العسكري في اليمن يمثل تهديداً حقيقياً للمنطقة عموماً.

من ناحيته أشار رئيس لجنة الصداقة الفلسطينية الإيرانية محمد الدحيثي إلى أن بريطانيا أصرت على الإحتفال بالذكري المئوية لوعد بلفور لافتاً إلى أن هذا الوعد كان بمثابة السم الزعاف الذي اخترق جسد الأمة الإسلامية.

وندد بقرار الرئيس الأمريكي ترامب تعيين القدس عاصمة لإسرائيل والذي جاء بالتزامن مع الإحتفال بوعد بلفور معتبراً ذلك تواطؤاً بين أمريكا وبريطانيا.
وقال إن هدف الولايات المتحدة هو الإستيلاء على ثروات المنطقة فيما قامت بزرع الكيان الصهيوني في جسد الأمة كعنصر لإثارة الفتن بحسب ماأفاد به موقع ارنا.

113
 

تصنيف :

روابط ذات صلة

العميد دهقان: لا يجرؤ الكيان الصهيوني أبدا الاعتداء على لبنان

العميد دهقان: العدو لا يجرؤ الاعتداء على ايران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

النساء السعوديات يحضرن قريبا اول مبارة لكرة قدم!

الاحتلال يعلق على بيع ملابس عسكرية إسرائيلية بالسعودية

شارع مقر سفارة الامارات بتركيا يحمل اسم قائد عثماني

هل بامكان تيريزا ماي الانفصال عن اوروبا بشكل صحيح؟

الصماد يلوح بإتخاذ خيارات استراتيجية مؤلمة ضد التحالف

الزهار:لن نسمح لأحد التفريط بذرة تراب من أرض فلسطين

الافراج عن 197 متورطا بفتنة ديسمبر من سجن صنعاء

حفريات للاحتلال وهدم سور مقبرة اليوسفية بالقدس

أهالي الجولان يجددون رفضهم ممارسات الاحتلال

ظريف: على اوروبا الحفاظ على ثمار الاتفاق النووي

نشرة بانوراما: "انجازات جوية يمنية" و"قبول عربي سري باعلان ترامب"

5 شهداء حصيلة غارات لطيران العدوان السعودي على مبنى الثروة السمكية بالحديدة

انباء عن مقتل 3 امراء سعوديين بالرياض

شاهد..حطام طائرة "تورنيدو" التي اسقطتها الدفاعات الجوية بمحافظة صعدة

انفجار عبوة في طوزخورماتو والثانية تكشف مكان صنعها

تركيا تمدد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر

سلامة والسراج يناقشان الخطة الأممية للمصالحة في ليبيا

قنص أربعة جنود سعوديين بنجران وجيزان

مستوطنون يقتلعون 50 شجرة زيتون شرق نابلس

حقوقيون يستنكرون منع الاحتلال ممثلي منظمات دولية من دخول الاراضي المحتلة

الأکثر مشاهدة