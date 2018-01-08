العميد دهقان: محور المقاومة عامل إستقرار وثبات في المنطقة

العالم- ايران

وفي كلمة له في المؤتمر الأمني المنعقد في طهران اليوم الإثنين حذر العميد دهقان من إبعاد القضية الفلسطينية عن أولويات العالم الإسلامي مشيراً إلى ضرورة استمرار التحرك ضد الهيمنة والأطماع الأمريكية والصهيونية في المنطقة لتحقيق عالم قائم علي السلام والأمن.



من جانبه أكد رئيس قناة المسيرة الفضائية إبراهيم الديلمي إن اليمن يسعي إلي تعزيز التعاون مع دول الجوار مشيراً إلى أن الحرب علي اليمن أسفرت عن مقتل الآلاف من أبناء الشعب اليمني ومعتبراً إن التواجد العسكري في اليمن يمثل تهديداً حقيقياً للمنطقة عموماً.



من ناحيته أشار رئيس لجنة الصداقة الفلسطينية الإيرانية محمد الدحيثي إلى أن بريطانيا أصرت على الإحتفال بالذكري المئوية لوعد بلفور لافتاً إلى أن هذا الوعد كان بمثابة السم الزعاف الذي اخترق جسد الأمة الإسلامية.



وندد بقرار الرئيس الأمريكي ترامب تعيين القدس عاصمة لإسرائيل والذي جاء بالتزامن مع الإحتفال بوعد بلفور معتبراً ذلك تواطؤاً بين أمريكا وبريطانيا.

وقال إن هدف الولايات المتحدة هو الإستيلاء على ثروات المنطقة فيما قامت بزرع الكيان الصهيوني في جسد الأمة كعنصر لإثارة الفتن بحسب ماأفاد به موقع ارنا.

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