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14 فبراير:دفاع اليمن الجوي "نقلة نوعية" لردع العدوان

14 فبراير:دفاع اليمن الجوي
الإثنين ٠٨ يناير ٢٠١٨ - ٠٧:٠٦ بتوقيت غرينتش

أشاد ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير بصمود الشعب اليمني وبتطوّر منظومته الدفاعيّة الجويّة وقدرتهم على إسقاط المزيد من طائرات العدوان السعودي وحلفائه.

العالم - البحرين

 وحيّا الائتلاف في بيان له صدر الإثنين 8 يناير/ كانون الثاني 2018م المقاومة الباسلة للشعب اليمني الشقيق والتطور الحاصل في منظومته المضادة للطائرات والدفاعات الجوية حيث تمكنت من إسقاط  وإصابة طائرتين حربيتين للعدوان خلال يومين فقط.

وأكّد ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير في بيانه أن هذه النقلة النوعية في ردع العدوان إلى جانب المنظومة الصاروخية التي أدهشت أعداء اليمن تدلل بوضوح على الهزيمة النكراء التي ستلحق بالعدوان السعودي الغاشم، والنصر المبين الذي سيحققه الشعب اليمني المقاوم في القريب العاجل.

وأسقطت الدفاعات الجوية للجيش اليمني واللجان الشعبية يوم السبت طائرة حربية من نوع تورنيدو في مديرية كتاف بمحافظة صعدة أثناء قصفها لأهداف مدنية في المحافظة بحسب ما اكد مصدر عسكري في القوة الصاروخية . كما اعترف العدوان في إعلامه بإسقاط الطائرة.

إلى ذلك، تمكنت الدفاعات الجوية اليمنية، يوم الأحد، من إسقاط طائرة تجسس أمريكية معادية في سماء العاصمة اليمنية صنعاء.

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