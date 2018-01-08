العالم - بانوراما

تستعرض نشرة بانوراما لهذه الليلة الملفين التاليين:

في الملف الاول لبانوراما الليلة... اسقاط طائرة تورنيدو لتحالف العدوان السعودي على اليمن بصاروخ يمني موجه يُدخل المواجهة في مرحلة المفاجات الجوية بعد اكثر من الف يوم على العدوان راكم خلالَها اليمنيون رصيدا كبيرا من الانجازات البرية والبحرية ما يؤشر لمرحلة جديدةٍ تَعد بمزيد من المفاجآت

في ملف بانوراما الثاني ..تسجيل صوتي لموقف عربي من الاعلان الاميركي للقدس المحتلة عاصمة للاحتلال الاسرائيلي قوامُه استنكار الاعلان علنا وقبولُه سرا واعتبارها شانًا للقادة العرب لا للشعوب ورفض الانتفاضة واعتبارها خطرا على الامن القومي.

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