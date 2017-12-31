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بانوراما.. فلسطين يعيش ايام غضب.. والعراق يحتفل بالإنتصار على داعش

بانوراما.. فلسطين يعيش ايام غضب.. والعراق يحتفل بالإنتصار على داعش
الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

العالم - بانوراما

برنامج بانوراما لهذه الليلة سيسلط الضوء على الاوضاع في فلسطين المحتلة وايام الغضب التي يعيشها الشعب الفلسطيني ويقدم خلالها الارواح على الاكف دفاعا عن القدس وتنديدا بالقرار الاميركي باعتبار المدينة المقدسة عاصمةً لكيان الاحتلال..


ثم يتناول في الملف الثاني الاوضاع السياسية في العراق قبل نحو خمسة اشهر من الانتخابات العامة حيث دعا رئيس الوزراء حيدر العبادي في احتفالية بمناسبة الانتصار على داعش الوهابية الى عدم اعطاء الاصوات لمن اسماهم بالفاسدين الذين تسببوا بدخول هذه الجماعة الارهابية الى العراق على حد تعبيره.
 

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