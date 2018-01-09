ازاحة الستار عن سيارة ايرانية كهربائية جديدة + صور

العالم - ايران

وأعلن خبير في مجمع سايبا لصناعة السيارات الأحد، على هامش زيارة نائب الرئيس في شؤون العلوم والتكنولوجيا سورنا ستاري، عن إطلاق أول سيارة كهربائية لمجمع سايبا، في سياق الخطط الشاملة لحماية البيئة والحد من استهلاك الوقود، والتي تعمل بالطاقة الكهربائية بصورةكاملة، قائلا إن ساينا إلكتريك (EV) سيتم انتاجها وفق منصتين هما X200 و SP100، حيث يجري العمل حاليا في تركيب محركات كهربائية.

واوضح، إن تخفيض استهلاك الوقود والملوثات هو الباعث الرئيسي لإنتاج السيارات الكهربائية في البلاد، وقد تم تصميم هذه السيارة وبناؤها بالتعاون مع مركز أبحاث مجمع سايبا وجامعة نصير الدين طوسي.

وأكد أن قوة المحرك الكهربائي تبلغ حوالي 70 كيلوواط، مضيفا أن ساينا يبلغ مداها 170 إلى 210 كم. وتمتاز بقوة الشحن السريع فضلا عن الشحن العادي، الأمر الذي يتطلب حوالي 40 دقيقة من الوقت لاستعادة طاقتها، كما يستغرق ثلاث ساعات و 40 دقيقة للحصول على كامل طاقتها خلال الشحن العادي.

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