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تطوير مجالات التعاون العلمي والتقني بين ايران وسوريا

تطوير مجالات التعاون العلمي والتقني بين ايران وسوريا
الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠١٨ - ٠٥:١٧ بتوقيت غرينتش

بحث مساعد الرئيس الإيراني للشؤون العلمية والتقنية، سورنا ستاري مع السفير السوري لدى طهران عدنان محمود، سبل تطوير مجالات التعاون العلمي والتقني بين البلدين.

العالم - إيران

وبحث الجانبان كذلك، زيادة المنح للدراسات العليا في الجامعات الإيرانية وخاصة في الاختصاصات الطبية النوعية وإنتاج المشاريع العلمية المشتركة بما يسهم في إعادة بناء القدرات العلمية والتقنية للمؤسسات التعليمية في سوريا على صعيد الكادر البشري والبنية التحتية.

وأكد ستاري خلال اللقاء استعداد ايران لنقل تجربتها في مجال الإنتاج العلمي والمعرفي إلى سوريا وربط الجامعات والأبحاث التطبيقية بالعملية الإنتاجية في جميع المجالات، مشيراً إلى القفزات النوعية التي حققتها إيران في مجال التقنية الحيوية والخلايا الجذعية وإنتاج العقاقير الدوائية التي تصدر إلى الخارج باستخدام التقنية الحيوية.

ولفت الجانبان إلى أهمية تشكيل لجنة مشتركة للتعاون العلمي والتقني والربط بين المؤسسات البحثية والعلمية للاستفادة من الطاقات المتاحة في البلدين وتأسيس شركات مشتركة بين القطاعين العام والخاص في المجال التقني والمعرفة العلمية بما يسهم في اعادة بناء ما دمرته الحرب الإرهابية على سوريا على صعيد المؤسسات العلمية والجامعات ودعم برنامج إعادة الإعمار في سوريا.

بدوره أشار السفير السوري إلى أن تعزيز التعاون العلمي والمعرفي يمثل أحد المسارات الرئيسية في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين مشددا على زيادة المنح الدراسية في اختصاصات الطب مثل زراعة الكبد والخلايا الجذعية ونقي العظام بالاضافة إلى إقامة الندوات العلمية المشتركة والزيارات العلمية بين الجامعات السورية والإيرانية وتبادل الخبرات والأبحاث العلمية المشتركة.

يذكر أن إيران تحتل المركز السادس عشر عالميا والاولى على مستوى المنطقة في الإنتاج العلمي وتحتل المرتبة السابعة في تقنية النانو عالمياً.

المصدر: وكالة فارس

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