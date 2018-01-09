البث المباشر
المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية يدرس باجتماعه منتصف الشهر الجاري تعليق الاعتراف بـ"إسرائيل" وتحديد العلاقات معها واعتبار فلسطين دولة محتلة
قيادات حماس تصل إلى مشفى الشفاء حيث يرقد القيادي عماد العلمي في غرفة العمليات بعد إصابته بطلق ناري في رأسه
البرلمان المصري يوافق على مد حالة الطوارئ بالبلاد لمدة 3 أشهر
اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال على المدخل الشمالي لمدينة البيرة
أردوغان: عمليات درع الفرات ستتواصل في منبج وعفرين بسوريا
الخارجية السورية: الاعتداءات الإسرائيلية تؤكد النهج الخطير الذي يتبعه الاحتلال لتفجير المنطقة خدمة لأغراضه بدعم الارهاب
الناطق باسم حماس فوزي برهوم: إصابة عماد العلمي (القيادي في الحركة) بطلق ناري في الرأس
قوات الاحتلال تعتقل الناشطين عبد اللطيف غيث وهاني العيساوي والصحفي أحمد الصفدي من أمام البيت الامريكي بالقدس االمحتلة
السيد حسن نصر الله: سندخل القدس و "على أيامنا" ان شاءالله
مراسل العالم:قتلى وجرحى من المرتزقة بعد صد الجيش اليمني محاولة تسلل باتجاه سبلة بهران بمنطقة الظهره بالقرشية بالبيضاء

تراجع واردات مصر من الأسماك 30 % خلال 2017

تراجع واردات مصر من الأسماك 30 % خلال 2017
الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠١٨ - ٠٥:٤٠ بتوقيت غرينتش

كشفت شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، تراجع واردات مصر من الأسماك خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2017 أى طوال العام تراجعت بنسبة 30% قياسًا على نفس الفترة من العام الماضى.

العالم-مصر

وفى هذا الإطار، قال أحمد جعفر رئيس شعبة الأسماك، إن التوسع فى مشروعات الاستزراع السمكى والتى كان آخرها مشروع بركة غليون فى كفر الشيخ، سيؤدى إلى تراجع أكبر فى معدلات استيراد الأسماك خلال العام الجارى، مشيرا إلى أهمية اتجاه الدولة لتطهير بحيرة المنزلة والتى تصل مساحتها إلى 750 ألف فدان، وحاليا تآكلت للنصف، وتطهيرها سيغطى من 30 إلى 40 % من استهلاك مصر كلها والمقدر بـ 2 مليون طن سنويا".

وأضاف جعفر لـ"اليوم السابع"، أن الاستيراد فكر جديد على مصر، وفى الماضى كنا نستورد أسماك الهرنج والمكرل لعدم وجودها فى مصر لظروف الطقس، لكن أزمة التعدى على البحيرات فى آخر 10 سنوات، أدى إلى التوسع فى الاستيراد، لتعويض الفاقد فى الإنتاج المحلى، وأزمة سعر السمك ظهرت بعد تحرير سعر الصرف إلى جانب الارتفاع فى الأسعار عالميا، وزيادة الاستهلاك".

وطالب بضرورة إجراء بحوث علمية حول تراجع إنتاج السمك فى مصر، قائلا: "إن كميات الأسماك التى كانت تنتجها مصر تراجعت خلال الفترة الماضية بنسبة 70 إلى 80 % وهو رقم مرعب جدا، ولابد من تفعيل دور الثروة السمكية لإنقاذ هذا القطاع"..

وتابع جعفر، أن اقتصاد أوغندا قائم على بحيرة واحدة ونحن لدينا سواحل البحر الأحمر 1100 كيلو، ونهر النيل 1000 كيلو، وبحيرة المنزلة 750 ألف كيلو وبحيرة ناصر، بجانب الإنتاج من البحر الأبيض، فمن الطبيعى أن نصدر سمك بمليارات لكن مع تصليح واقع الثروة السمكية ككل، وعلاج التدهور الذى شهده قطاع الثروة السمكية فى مصر خلال الـ 10 سنوات الماضية

روابط ذات صلة

مصر تعلن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية

بالفيديو.. تسجيلات مسربة تفضح موقف مصر من القدس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الاحتلال بهدم 132 منشأة ومنزلا فلسطينيا في القدس خلال 2017

الرئيس الايراني يوجه بتوظيف كافة الامكانيات لمتابعة مصير طاقم الناقلة المنكوبة

صحفية ألمانية: على الحكومة الألمانية تغيير سياستها تجاه سوريا

جبهتان تتحدان ضد داعش في الفلبين

جراح مصري يجري أول عملية تغيير لون العين لامرأة يابانية!!

الولايات المتحدة تقدم 75 مليون دولار تمويل إضافي للعراق

شاهد.. كشف ملابسات حفل زفاف "مريب" في منطقة مكة

مصر.. أحكام بالسجن بحق مئات المتهمين بـ"فض اعتصام النهضة"

12 شهيدا وجرح آخرين إثر غارات العدوان السعودي على اليمن

تناول المشروبات الباردة مع أو بعد الطعام مضر جدا

مسؤول تركي: أحداث إيران مشابهة لأحداث "حديقة غزي" بإسطنبول

الجزائر تحظر استيراد 900 سلعة "غير ضرورية"

إصابة القيادي في حماس "عماد العلمي" برصاصة في الرأس

الولايات المتحدة تعتذر من اليابان بعد عدد من حوادث المروحيات

حاخام اسرائيلي: "اسرائيل" متورطة بإشعال الحروب الأهلية بأفريقيا

عقود ضخمة على جدول اعمال اليوم الثاني من زيارة ماكرون للصين

الصين تزيد نطاق البحث لتحديد مصير البحارة الايرانيين المفقودين

سودانيون قد يسقطون الحكومة في بلجيكا!

ایران تملك خیارات متعددة في حال انسحاب امیركا من الاتفاق النووي

انطلاق الملتقى الأول لإحياء ذكرى وفاة آية الله هاشمي رفسنجاني

الأکثر مشاهدة