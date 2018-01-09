ظريف يؤكّد على ضرورة دعم الاتحاد الأوروبي العملي للاتفاق النووي

العالم - إيران

واستقبل وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، عصر أمس الإثنين، رئيس الوزراء الايطالي ماسيمو داليما الذي يزور العاصمة الإيرانية طهران للمشاركة في مؤتمر طهران الأمني وأجرى معه محادثات ثنائية.

وقد أعرب داليما عن دعم بلاده للاتفاق النووي وعن رغبة إيطاليا والاتحاد الأوروبي لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع ايران.

من جهته أكّد وزير الخارجية الإيرانية على ضرورة أن يتّخذ الاتحاد الأوروبي خطوات عملية الى جانب البيانات التي يصدرها للحفاظ على إنجازات الاتفاق النووي.

كما أجرى الطرفان محادثات ثنائية حول آخر تطورات المنطقة لا سيّما التطورات السورية والعراقية.

المصدر: وكالة تسنيم

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