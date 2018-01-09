نوبخت: سنوفر مليونا و33 الف فرصة عمل في العام الايراني القادم

العالم - إيران

واضاف نوبخت اليوم الثلاثاء في لقاء صحفي حول توفير فرص العمل والانتاج في موازنة العام الايراني القادم المنعقد في مؤسسة التخطيط والموازنة، ان الحكومة خصصت خلال العام الماضي 17 الفا و900 مليار تومان كتسهيلات مصرفية لـ24 الف من الوحدات الانتاجية الصغيرة والمتوسطة.

وصرح بان الاجراء الثاني للحكومة كان تخصيص مبلغ 42 الف مليار تومان من خزينة الدولة للمشاريع العمرانية. وقال سجل إجمالي الاستثمار نموا بنسبة 7.1 بالمائة في العام الماضي ولإول مرة اصبح معدل النمو الاقتصادي أكثر من 10 بالمائة. مؤكدا على تنفيذ هذه السياسات وبصورة متقدمة خلال العام المقبل.

المصدر: وكالة إرنا

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