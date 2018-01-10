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سودان: عرضنا سواكن على الإمارات قبل تركيا!

سودان: عرضنا سواكن على الإمارات قبل تركيا!
الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠١٨ - ٠٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

قال وزير السياحة السوداني، محمد أبو زيد مصطفى إن بلاده عرضت على الشارقة بدولة الإمارات مشروع إقامة مدينة سياحية في جزيرة سواكن.

العالم - أفريقيا

وقال الوزير السوداني في هذا الشأن: "الخرطوم عرضت، قبل سنوات، مشروع إقامة المدينة السياحية في سواكن على حاكم إمارة الشارقة (بدولة الإمارات العربية المتحدة)، سلطان بن محمد القاسمي، لما هو معروف عنه من ولع بالثقافة والتراث.. وبالفعل اهتم بهذا الشأن، وأجرت إمارة الشارقة بحوثا ودراسات جدوى، لكن دون تقدم بعدها".

وأكد مصطفى أن الخرطوم تحاول منذ سنوات تسويق "مشروع المدينة السياحية في منطقة سواكن، التي تعد بكاملها منطقة تاريخية أثرية".

وكشف وزير السياحة السوداني أن بلاده عرضت "المشروع على العديد من الدول والجهات الاستثمارية الخاصة، لما يمكن أن تدره من عائد، كمورد اقتصادي كبير للبلاد".

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان قد أعلن خلال زيارته إلى الخرطوم نهاية الشهر الماضي أن السودان وافق على أن تتولى تركيا إعادة تأهيل جريرة سواكن وإدارتها لفترة غير محددة، ما أثار جدلا واسعا وجد صدى قويا في وسائل الإعلام العربية.

المصدر: الأناضول

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