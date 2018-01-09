قائد القوة البرية الايرانية: جيشنا على اتم الاستعداد والجهوزية

وفي تصريح للصحفيين في مدينة سنندج اليوم الثلاثاء أكد العميد حيدري: على الصعيد العسكري لايوجد أي خطر يهدد البلاد وإن أي تحرك يصدر عن أميركا أو أي عدو آخر ضد البلاد سيواجه برد حاسم وقاصم.

وتابع: كما قال قائد الثورة الإسلامية فإن أميركا عاجزة عن ارتكاب أية حماقة ضد إيران الإسلامية، وإن هذه العقيدة راسخة في جميع وحدات القوات المسلحة.

وأشار إلى أحداث الشغب الأخيرة في البلاد وقال إن حساب مثيري الشغب يختلف عن باقي أفراد الشعب الذين برهنوا أنهم يسيرون على نهج الإمام والقيادة ويلتفون حول الولي الفقية.

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