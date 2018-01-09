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بالأسماء.. مقتل 22 إرهابياً بنيران الجيش السوري في حرستا

بالأسماء.. مقتل 22 إرهابياً بنيران الجيش السوري في حرستا
الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠١٨ - ٠٧:٠٧ بتوقيت غرينتش

قتل 22 مسلحا من مجموعات جبهة النصرة واحرار الشام وفيلق الرحمن الارهابية، بنيران الجيش السوري على جبهة حرستا بالغوطة الشرقية لدمشق، خلال الساعات الماضية.

العالم - سوريا 

وفيما يلي أسماء القتلى الارهابيين في حرستا بنيران الجيش السوري وهم:

1- عامر عرطوزي الملقب "أبو عمر"

2-" أبو طلال الأنصاري "

3- " أبو محمد طاحون"

4- طاهر المصري الملقب "أبو عمار "

5- نضال اسامة زادة الملقب "أبو عكيد"

6- زهير قويدر الملقب "أبو وسام العابد "

7- عماد شقيران الملقب "أبو رياض "

8- عبد الوهاب النداف "أبو خالد"

9-" أبو وسام عابد"

10- سامر شوهر

11- أحمد شرف

12- أحمد محمد سويدان

13- معاذ عمار الهنداوي

14- مسلم علي طه

15- يونس الحشاش

16- أسامة كحيل

17- علاء الدين القصيباتي

19- محمد سامر العسلي

20- سامر العشي

21- علي مصطفى مطاوع

22- أحمد محمد عسة

المصدر: جهينة نيوز 

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