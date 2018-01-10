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وزير الدفاع المصري بحث مع مساعد نظيره الأميركي تعزيز التعاون العسكري

وزير الدفاع المصري بحث مع مساعد نظيره الأميركي تعزيز التعاون العسكري
الأربعاء ١٠ يناير ٢٠١٨ - ٠٥:٢٣ بتوقيت غرينتش

أوضح المتحدث بإسم ​الجيش المصري​ العقيد تامر الرفاعي، أنّ "​وزير الدفاع المصري​ صدقي صبحي، بحث مع مساعد نظيره الأميركي روبرت كارم، تعزيز التعاون العسكري بين ​القاهرة​ و​واشنطن​ والحرب على ​الإرهاب​".

العالم- مصر                   

وأشار الرفاعي في بيان، إلى أنّ "اللقاء بين صبحي وكارم جاء خلال زيارة يجريها الأخير لمصر، في إطار انعقاد لجنة التنسيق العسكري المصري الأميركي بالقاهرة"، منوّهاً إلى أنّ "صبحي أكّد خلال اللقاء اعتزاز مصر بعلاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة بالبلدين، الّتي تمتدّ عبر عقود طويلة من العمل المشترك لدعم الأمن والسلام ب​الشرق الأوسط​".

و اضاف ،"أنّهما بحثا ما تشهده المنطقة من تهديدات وتحديات مشتركة في مقدّمتها الحرب على الإرهاب وتحقيق أمن واستقرار المنطقة".

من جانبه أعرب روبرت، عن "تطلّعه لاستمرار التنسيق ودفع التعاون العسكري بين البلدين، وتنسيق الجهود والرؤى المشتركة تجاه آخر تطوّرات الأوضاع الإقليمية والدولية".

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