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أنباء عن موافقة العراق افتتاح قنصلية سعودية في البصرة

أنباء عن موافقة العراق افتتاح قنصلية سعودية في البصرة
الأربعاء ١٠ يناير ٢٠١٨ - ٠٩:٤١ بتوقيت غرينتش

قال السفير السعودي لدى العراق عبد العزيز الشمري، الاربعاء، بأن الحكومة العراقية وافقت على افتتاح قنصلية لبلاده في محافظة البصرة لتكون القنصلية العامة الثانية بعد القنصلية السعودية في أربيل.

العالم - العراق

ونقلت صحيفة الرياض السعودية عن الشمري قوله اليوم (10 كانون الثاني 2018)، ان "الموافقة وصلت من الحكومة العراقية وسيتم تفعليها خلال فترة قريبة جداً وان مايهم السعودية هو تطوير العلاقات بين البلدين في كافة المجالات التي تخدم تطلعات البلدين".

وكان سفير العراق لدى السعودية رشدي العاني قد اكد في تصريحات سابقة انه تسلم طلباً رسمياً سعودياً لفتح قنصلية عامة في النجف بعد البصرة.

جدير بالذكر ان العلاقات السعودية العراقية شهدت تقدما واضحا خلال الشهور الماضية وخاصا بعد زيارة رئيس الوزراء حيدر العبادي الى الرياض واجتماعه بالملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد محمد بن سلمان ومسؤولين اخرين كبار في المملكة.

المصدر: NRT عربي

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