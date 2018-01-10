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السفير البريطاني يؤكد التزام بلاده التام بالاتفاق النووي

السفير البريطاني يؤكد التزام بلاده التام بالاتفاق النووي
الأربعاء ١٠ يناير ٢٠١٨ - ٠١:٢٢ بتوقيت غرينتش

شدد نيكولاس هابتون السفير البريطاني في طهران، على التزام بلاده التام بالاتفاق النووي المبرم بين دول مجموعة 5+1 وايران.

العالم - ايران

وأضاف السفير هابتون في ندوة "اوروبا والتحولات الجيوسياسية في غرب آسيا" الذي عقد بالمجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في طهران امس الثلاثاء، أن بريطانيا ملتزمة بشكل تام بخطة العمل المشتركة (الاتفاق النووي) ومن المؤمل أن يتخذ الرئيس الاميركي في الايام القادمة، قرارا صائبا حول هذا الاتفاق الذي يمثل الطريقة المثلى لعلاقات ايران مع العالم، وللسلام في غرب آسيا فضلا عن انه افضل اتفاق لجميع الاطراف بما فيها اميركا.

وأكد أن العلاقات الايرانية البريطانية التأريخية مرت بتقلبات، وقد اتخذت قرارات خاطئة متبادلة أحيانا، غير أننا نسعى لتطوير العلاقات الثنائية، فايران دولة هامة ومن حقها المشروع لعب دور في المنطقة، من منطلق انها سلكت مقاربة مسالمة في المنطقة ومن المؤمل ان تتواصل هذه المقاربة.

وشدد السفير على أن "بريكست" لن يغير بريطانيا فهي تبقى دولة اوروبية، وأن لايران مكانة خاصة لدينا، وبدورنا نحترم النظام الحقوقي والقانوني والسلطات الثلاث في ايران، معتبرا أن الاتفاق النووي مؤثر في العلاقات الايرانية البريطانية وأمن المنطقة.

وبيّن أن الحكومة البريطانية بذلت مجهودا في سبيل التوصل للاتفاق النووي الذي يعد انجازا كبيرا، وسيدعم الاقتصاد الايراني مع مرور الوقت وذلك على وقع الحضور المتزايد للشركات في ايران، مضيفا أن اميركا لاتزال طرفا بهذه الاتفاقية ومن غير الواضح ما القرار الذي سيتخذه ترامب.

وحول المشاكل التي يواجهها الايرانيون في السفر الى بريطانيا، أكد انجاز تقدم كبير بهذا المجال على مدى الشهور الماضية، عبر اعادة افتتاح السفارة البريطانية في طهران والسفارة الايرانية في لندن.

واشار الى زيادة اصدار تأشيرة دخول الايرانيين من 1500 الى 2500 تأشيرة في شهر ديسمبر/كانون الاول 2017.

من جهة ثانية وحول موقف بلاده من الاضطرابات الاخيرة التي شهدتها بعض مناطق ايران في الايام الماضية، أوضح السفير هابتون أن موقف الحكومة البريطانية يرى أن المواضيع الداخلية شأن ايراني وأن الامر يعود لارادة الشعب الذي من حقه حرية التعبير وأن بريطانيا لاتتدخل بهذا الشأن.

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