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بعيد وصوله إلى موسكو..

ظريف: المجتمع الدولي أثبت أنه لا يتبع لسياسات أمريكا

ظريف: المجتمع الدولي أثبت أنه لا يتبع لسياسات أمريكا
الأربعاء ١٠ يناير ٢٠١٨ - ٠١:٣٩ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بعيد وصوله الى العاصمة الروسية موسكو ان المجتمع الدولي أثبت أنه لا يتبع لسياسات الولايات المتحدة الامريكية.

العالم - ايران

وقد وصل الوزير ظريف قبل قليل الى مطار ونوكوواي الروسي ومن المقرر ان يلتقي اليوم بنظيره الروسي سيرغي لافروف وسوف يبحث الجانبان الروسي والايراني الكثير من القضايا المشتركة بين البلدين وعلى رأسها ملف الاتفاق النووي.

وبعد وصوله الى موسكو صرح ظريف ان المجتمع الدولي أثبت أنه لا يتبع للسياسات الخارجية للولايات المتحدة الامريكية، وانه يعتبرها سياسة تخريبية.

ومن المزمع أن يلتقي ظريف غدا الخميس في بروكسل بمسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الاروبي فدريكا موغريني ووزراء خارجة ثلاث دول اروبية هي كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا.

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