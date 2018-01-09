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موغريني تستضيف الخميس ظريف ووزراء خارجية ثلاث دول اوروبية

موغريني تستضيف الخميس ظريف ووزراء خارجية ثلاث دول اوروبية
الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠١٨ - ٠٦:٥٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت المتحدثة باسم الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، ان فدريكا موغريني ستستضيف في بروكسل الخميس 11 يناير، وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ووزراء خارجية بريطانيا وفرنسا والمانيا.

العالم - إيران

جاء ذلك في بيان صدر مساء امس الإثنين عن كاثرين راي المتحدثة باسم الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، وأشارت الى ان اجتماع يوم الخميس سيعقد في اطار الاجراءات الحالية لضمان التنفيذ الكامل والمستمر لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي).

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي قد أعلن أمس في مؤتمره الصحفي الاسبوعي أن دعوة موغريني الموجهة إلى ظريف ووزراء خارجية بريطانيا وألمانيا وفرنسا، هي بشأن الاتفاق النووي، وسيعقد الاجتماع نهاية الاسبوع الجاري، وإن ربطها بالقضايا الداخلية في ايران يتم لأهداف مغرضة.

عباس عراقجي مساعد وزير الخارجية الايراني هو الآخر لفت أمس في مؤتمر طهران الأمني، الى أن مساعي الرئيس الاميركي الرامية بغية القضاء علي الاتفاق النووي ربما تؤدي خلال الايام المقبلة إلى انسحاب بلاده الكامل منه لذلك ينبغي أن يكون المجتمع الدولي جاهزا لهذه المرحلة.

كما حذر رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية 'علي أكبر صالحي' خلال اتصال هاتفي مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية 'يوكيا أمانو' الاثنين من عواقب احتمال نقض الإدارة الأميركية إلتزاماتها إزاء الإتفاق النووي.

وأكد صالحي، انه في حال عدم تنفيذ أميركا إلتزاماتها في الاتفاق النووي، ستتخذ الجمهورية الإسلامية الإيرانية القرارات اللازمة التي من شأنها أن تؤثر على المسار الحالي للتعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

المصدر: وكالة إرنا

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