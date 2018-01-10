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حركة النهضة تكذّب الجيلاني الهمامي وتدعوه إلى عدم مغالطة الراي العام

حركة النهضة تكذّب الجيلاني الهمامي وتدعوه إلى عدم مغالطة الراي العام
الأربعاء ١٠ يناير ٢٠١٨ - ٠٦:٤٧ بتوقيت غرينتش

أكّدت حركة النهضة في بلاغ لها اليوم الأربعاء 10 جانفي 2018 بأن المسؤول الذي تمّ إيقافه مؤخرا بمدينة القصرين و يشتبه في أنه كان بصدد توزيع مبالغ مالية على مجموعة من الأشخاص على اثر تجدد المواجهات مع الأمنيين، لا علاقة له بالحركة.

العالم - أفريقيا

وأضافت في البلاغ أنّه كان من الضروري على النائب عن الجبهة الشعبية الجيلاني الهمامي تحري معلوماته وعدم مغالطة الراي العام وتزييف الحقائق، خلال تصريحه في برنامج ميدي شو اليوم الأربعاء 10 جانفي 2018، مشيرة إلى أنّ محاضر البحث الأمني تمثل خير تكذيب لادعاءاته الباطلة.

ويذكر أن مصادر أمنية موثوقة كانت قد أكدت اليوم لموقع نسمة، أن مبلغ الـ2000 دينار الذي تم حجزه أمس الثلاثاء 9 جانفي 2018، بحوزة موظف عمومي بالقصرين، من طرف أعوان الحرس الوطني بالجهة كان مخبأً داخل ظرف أبيض اللون وكتب عليه رقم ''99" وهو ما يعني حسب مصادر نسمة وجود عدة ظروف تحمل أرقاما أخرى وبداخلها أموال يتم توزيعها على المحتجين ليلا سواء في القصرين أو غيرها من الولايات.

 

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