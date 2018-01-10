حركة النهضة تكذّب الجيلاني الهمامي وتدعوه إلى عدم مغالطة الراي العام

العالم - أفريقيا

وأضافت في البلاغ أنّه كان من الضروري على النائب عن الجبهة الشعبية الجيلاني الهمامي تحري معلوماته وعدم مغالطة الراي العام وتزييف الحقائق، خلال تصريحه في برنامج ميدي شو اليوم الأربعاء 10 جانفي 2018، مشيرة إلى أنّ محاضر البحث الأمني تمثل خير تكذيب لادعاءاته الباطلة.

ويذكر أن مصادر أمنية موثوقة كانت قد أكدت اليوم لموقع نسمة، أن مبلغ الـ2000 دينار الذي تم حجزه أمس الثلاثاء 9 جانفي 2018، بحوزة موظف عمومي بالقصرين، من طرف أعوان الحرس الوطني بالجهة كان مخبأً داخل ظرف أبيض اللون وكتب عليه رقم ''99" وهو ما يعني حسب مصادر نسمة وجود عدة ظروف تحمل أرقاما أخرى وبداخلها أموال يتم توزيعها على المحتجين ليلا سواء في القصرين أو غيرها من الولايات.

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