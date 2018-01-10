المدافعون عن حقوق الإنسان يواجهون العديد من المخاطر في البحرين

العالم – البحرین

وأشارت المنظمة إلى استخدام المنامة لحظر السفر لمنع أكثر من 20 من المدافعين عن حقوق الإنسان من مغادرة البلاد قبل انعقاد دورة الاستعراض الدوري الشامل للأمم المتحدة في جنيف في أبريل / نيسان.

وبالإضافة إلى ذلك، تجمع البحرين مع عدد من دول الخليج (الفارسي) الأخرى، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، في أجزاء من التقرير تتناول التشريعات التقييدية المتعلقة بما يسمى الجريمة الإلكترونية، والتي تهدف إلى الحد من حرية التعبير، فضلا عن مضايقة وسجن المدافعين عن حقوق الإنسان.

واعلن التقرير إنه في البحرين، تعرضت إبتسام الصائغ للتهديد بالاغتصاب من قبل السلطات الأمنية إذا لم تضع حدا لعملها في مجال حقوق الإنسان.

وأشار إلى أنه في أكتوبر/تشرين الأول، منعت المدافعة عن حقوق الإنسان زينب الخميس، عضو جمعية البحرين لحقوق الإنسان، من السفر لحضور مؤتمر دولي لحقوق الإنسان. وتم منع المراقبين الدوليين من الحصول على تأشيرات للقاء المدافعين عن حقوق الإنسان فيالبحرين.

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