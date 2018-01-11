البث المباشر
وزير الخارجية الفرنسي: لا بديل عن الاتفاق النووي مع إيران
تشكيل "التحالف العربي في كركوك" للمشاركة في الانتخابات النيابية القادمة
حركة حماس: نرفض السيناريوهات الأمريكية لحل القضية الفلسطينية على حساب ارض سيناء
الاحتلال الصهيوني يصادق على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية
خمس هزات ارضية ارتدادية تضرب منطقة كردستان العراق
يديعوت: أمن السلطة أحبط عملية إطلاق نار كانت ستنفذ بـ"تل أبيب"
الاسيرة المقدسية اسراء الجعابيص قبيل بدء محاكمتها: فقدت اصابعي بشكل كامل بسبب عدم علاجي في سجون الاحتلال
مصدر رسمي في وزارة الخارجية: سوريا تستهجن تبني الخارجية الفرنسية ادعاءات تنظيم جبهة النصرة الارهابي وتنفي نفيا قاطعا اي استهداف للمشافي والمدنيين في ادلب
العبادي يقرر الائتلاف مع تحالف "الفتح" الذي يضم العصائب و بدر و باقي تشكيلات الفتح
السفير الروسي في لبنان يكشف تورط الولايات المتحدة في تنفيذ هجوم جويّ بطائرات استطلاع فوق قاعدة حميميم العسكرية الروسية في سوريا

مع تزايد الهزات الأرضية في العراق.. كيف تتجنب مخاطرها؟

مع تزايد الهزات الأرضية في العراق.. كيف تتجنب مخاطرها؟
الخميس ١١ يناير ٢٠١٨ - ١٠:٤٥ بتوقيت غرينتش

لم يتوصل علم التحركات الأرضية حتى الآن الى التنبؤ مسبقاً عن احتمال وقوع الزلازل والهزات الارضية، وكل المراصد والمقاييس تسجّل قوة الزلزال والهزات الارضية ودرجاتها على مقياس "ريختر" مثلاً بعد حدوثها، وكلما كانت القوة مرتفعة كانت الأضرار بالممتلكات والأرواح أكبر.

العالم - العراق

وهنا نضع أمام القارئ بعض النصائح والإرشادات التي يجب التقيد بها للإفادة منها في حال حصول كارثة طبيعية كالزلزال او الهزات الارضية مثلاً.

 

أثناء وقوع الهزات الارضية:

 

احتفظ بالهدوء.

إذا فاجأتك الهزة الأرضية مع أفراد الأسرة وأنت داخل البيت لا تغادر البيت بل اختبئ تحت طاولة أو مكتب أو استند إلى جدار داخلي، وابتعد عن الزجاج المتناثر.

اقطع مصادر الطاقة إذا أمكن، ولا تستعمل الكبريت أو الشموع واعمل على اطفاء كل النيران.

افتح باب المنزل لتسهيل المغادرة عند الاضطرار.

عند الشعور بالخطر داخل المنزل يجب تحديد الوقت المناسب لمغادرته.

إذا فاجأتك الهزة وأنت خارج البيت ابتعد عن المباني وأسلاك الكهرباء وانتظر في العراء حتى انتهاء الهزة.

 لا تهرول بين المباني لأن الخطر يأتيك من تساقط الأشياء والركام إلى الخارج أو الداخل.

 إذا كنت تقود السيارة توقف مع مراعاة السلامة العامة مبتعداً عن الأبنية العالية وأعمدة الكهرباء.

 عند توقف الهزة تحرك ببطء وحذر وتجنب الأماكن المهدمة والجسور.

 لا تستسلم للخوف، فكر جيداً وقد سيارتك بهدوء وتعقل وثقة بالنفس.

 

بعد انتهاء الهزات الارضية:

 تصرف وعالج الإصابات الظاهرة ونفذ إجرءات الإسعاف الأولي سريعاً.

أبعد المصابين عن مكان الخطر واعمل على إجلائهم إلى مناطق آمنة.

 تفحص مرافق البيت وتجنب فتحها لأنه قد يتسبب بتهري الماء أو الغاز أو أي تماس كهربائي.

إفتح الراديو أو التلفزيون أو المواقع الاخبارية واستمع إلى الإرشادات والتعليمات الجديدة ولا تستعمل الهاتف إلا للإبلاغ.

لا تقترب من المباني التي أصابها الدمار لأن الهزات المتلاحقة قد تدمرها عليك.

افصل التيار الكهربائي ومصادر الطاقة الأخرى واقفل حمام الماء الرئيسي.

كافح النيران إذا وجدت ونظف الأرض من المواد المسكوبة ب‍نزين - كحول - ألخ.

 لا تستعمل اللهب المكشوف ولا تلمس أسلاك الكهرباء وافتح الأبواب بحذر كي لا تسقط عليك الرفوف والأشياء المتراكمة.

تفحص المواد التموينية ولا تتناول شيئاً بالفم يكون قريباً من الزجاج المحطم واحذر نشر الشائعات.

 كن مستعداً للهزات المتتالية ولتقديم المساعدة للدفاع المدني والأجهزة الأخرى المختصة ولجان الطوارئ.

 لا تدخل المناطق المدمرة إلا إذا طلب منك ذلك.

المصدر: السومرية نيوز

216

تصنيف :

روابط ذات صلة

في أقل من 15 دقيقة .. زلزالان يهزان بغداد!

زلزال يهز بغداد وعددا من المحافظات العراقية

العراق... هزة أرضية تضرب محافظتي حلبجة والسليمانية

زلزال يهزّ منطقة سربل ذهاب بكرمنشاه

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

بالفيديو.. فعاليات معرض الصناعات الدوائية والغذائية الإيرانية بدمشق

وزير الخارجية الفرنسي: باريس تدعو إلى احترام الاتفاق النووي مع إيران

فريق هولندي يشارك بعمليات انقاذ طاقم الناقلة الايرانية المشتعلة

مع تزايد الهزات الأرضية في العراق.. كيف تتجنب مخاطرها؟

انتخابات العراق.. الكشف عن تحالف جديد يضم فصائل الحشد 

وفد برلماني أردني في إيران للبحث عن شراكة إستراتيجية

شاهد.. هذا ما قالته والدة محمد التميمي عندما اعتقله الاحتلال!

شاهد: آليات عسكرية تركية يستخدمها فيلق الشام!

أنباء حول اعتقال مشتبه به في قضية مقتل السفير الروسي لدى تركيا

طيران العدوان السعودي يرتكب جرائم مروعة بمحافظة صعدة

فضل الله: انتصار سوريا مهد لإفشال المشروع الصهيوأميركي بالمنطقة

نيويورك تايمز تتمسك بتقريرها عن التسريبات بخصوص القدس

ايران تعلن الافراج عن غالبية معتقلي الاحداث الاخيرة

السيسي يصدر قرارا بشأن سفير مصر في السعودية

روسيا تعد ردا على صواريخ "جافلين" الأميركية

النيل الأزرق ترشح عمر البشير إلى انتخابات 2020

السلطات السودانية تصادر 3 صحف!

تقرير: أم القنابل دفعت "داعش" إلى الاحتماء بكابل!

كيف تعامل الجيش مع المسلحين على جبهة حرستا؟

بريطانية تخفي والدها في حديقة المنزل لسنوات!

الأکثر مشاهدة