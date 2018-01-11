مع تزايد الهزات الأرضية في العراق.. كيف تتجنب مخاطرها؟

العالم - العراق
وهنا نضع أمام القارئ بعض النصائح والإرشادات التي يجب التقيد بها للإفادة منها في حال حصول كارثة طبيعية كالزلزال او الهزات الارضية مثلاً.
• أثناء وقوع الهزات الارضية:
○ احتفظ بالهدوء.
○ إذا فاجأتك الهزة الأرضية مع أفراد الأسرة وأنت داخل البيت لا تغادر البيت بل اختبئ تحت طاولة أو مكتب أو استند إلى جدار داخلي، وابتعد عن الزجاج المتناثر.
○ اقطع مصادر الطاقة إذا أمكن، ولا تستعمل الكبريت أو الشموع واعمل على اطفاء كل النيران.
○ افتح باب المنزل لتسهيل المغادرة عند الاضطرار.
○ عند الشعور بالخطر داخل المنزل يجب تحديد الوقت المناسب لمغادرته.
○ إذا فاجأتك الهزة وأنت خارج البيت ابتعد عن المباني وأسلاك الكهرباء وانتظر في العراء حتى انتهاء الهزة.
○ لا تهرول بين المباني لأن الخطر يأتيك من تساقط الأشياء والركام إلى الخارج أو الداخل.
○ إذا كنت تقود السيارة توقف مع مراعاة السلامة العامة مبتعداً عن الأبنية العالية وأعمدة الكهرباء.
○ عند توقف الهزة تحرك ببطء وحذر وتجنب الأماكن المهدمة والجسور.
○ لا تستسلم للخوف، فكر جيداً وقد سيارتك بهدوء وتعقل وثقة بالنفس.
• بعد انتهاء الهزات الارضية:
○ تصرف وعالج الإصابات الظاهرة ونفذ إجرءات الإسعاف الأولي سريعاً.
○ أبعد المصابين عن مكان الخطر واعمل على إجلائهم إلى مناطق آمنة.
○تفحص مرافق البيت وتجنب فتحها لأنه قد يتسبب بتهري الماء أو الغاز أو أي تماس كهربائي.
○ إفتح الراديو أو التلفزيون أو المواقع الاخبارية واستمع إلى الإرشادات والتعليمات الجديدة ولا تستعمل الهاتف إلا للإبلاغ.
○ لا تقترب من المباني التي أصابها الدمار لأن الهزات المتلاحقة قد تدمرها عليك.
○ افصل التيار الكهربائي ومصادر الطاقة الأخرى واقفل حمام الماء الرئيسي.
○ كافح النيران إذا وجدت ونظف الأرض من المواد المسكوبة بنزين - كحول - ألخ.
○ لا تستعمل اللهب المكشوف ولا تلمس أسلاك الكهرباء وافتح الأبواب بحذر كي لا تسقط عليك الرفوف والأشياء المتراكمة.
○ تفحص المواد التموينية ولا تتناول شيئاً بالفم يكون قريباً من الزجاج المحطم واحذر نشر الشائعات.
○ كن مستعداً للهزات المتتالية ولتقديم المساعدة للدفاع المدني والأجهزة الأخرى المختصة ولجان الطوارئ.
○ لا تدخل المناطق المدمرة إلا إذا طلب منك ذلك.
المصدر: السومرية نيوز
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