مع تزايد الهزات الأرضية في العراق.. كيف تتجنب مخاطرها؟

العالم - العراق

وهنا نضع أمام القارئ بعض النصائح والإرشادات التي يجب التقيد بها للإفادة منها في حال حصول كارثة طبيعية كالزلزال او الهزات الارضية مثلاً.

• أثناء وقوع الهزات الارضية:

○ احتفظ بالهدوء.

○ إذا فاجأتك الهزة الأرضية مع أفراد الأسرة وأنت داخل البيت لا تغادر البيت بل اختبئ تحت طاولة أو مكتب أو استند إلى جدار داخلي، وابتعد عن الزجاج المتناثر.

○ اقطع مصادر الطاقة إذا أمكن، ولا تستعمل الكبريت أو الشموع واعمل على اطفاء كل النيران.

○ افتح باب المنزل لتسهيل المغادرة عند الاضطرار.

○ عند الشعور بالخطر داخل المنزل يجب تحديد الوقت المناسب لمغادرته.

○ إذا فاجأتك الهزة وأنت خارج البيت ابتعد عن المباني وأسلاك الكهرباء وانتظر في العراء حتى انتهاء الهزة.

○ لا تهرول بين المباني لأن الخطر يأتيك من تساقط الأشياء والركام إلى الخارج أو الداخل.

○ إذا كنت تقود السيارة توقف مع مراعاة السلامة العامة مبتعداً عن الأبنية العالية وأعمدة الكهرباء.

○ عند توقف الهزة تحرك ببطء وحذر وتجنب الأماكن المهدمة والجسور.

○ لا تستسلم للخوف، فكر جيداً وقد سيارتك بهدوء وتعقل وثقة بالنفس.

• بعد انتهاء الهزات الارضية:

○ تصرف وعالج الإصابات الظاهرة ونفذ إجرءات الإسعاف الأولي سريعاً.

○ أبعد المصابين عن مكان الخطر واعمل على إجلائهم إلى مناطق آمنة.

○تفحص مرافق البيت وتجنب فتحها لأنه قد يتسبب بتهري الماء أو الغاز أو أي تماس كهربائي.

○ إفتح الراديو أو التلفزيون أو المواقع الاخبارية واستمع إلى الإرشادات والتعليمات الجديدة ولا تستعمل الهاتف إلا للإبلاغ.

○ لا تقترب من المباني التي أصابها الدمار لأن الهزات المتلاحقة قد تدمرها عليك.

○ افصل التيار الكهربائي ومصادر الطاقة الأخرى واقفل حمام الماء الرئيسي.

○ كافح النيران إذا وجدت ونظف الأرض من المواد المسكوبة ب‍نزين - كحول - ألخ.

○ لا تستعمل اللهب المكشوف ولا تلمس أسلاك الكهرباء وافتح الأبواب بحذر كي لا تسقط عليك الرفوف والأشياء المتراكمة.

○ تفحص المواد التموينية ولا تتناول شيئاً بالفم يكون قريباً من الزجاج المحطم واحذر نشر الشائعات.

○ كن مستعداً للهزات المتتالية ولتقديم المساعدة للدفاع المدني والأجهزة الأخرى المختصة ولجان الطوارئ.

○ لا تدخل المناطق المدمرة إلا إذا طلب منك ذلك.

المصدر: السومرية نيوز

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