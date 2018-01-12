تونس تنشر ألفي جندي لحماية المقرات السيادية

العالم - تونس

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع التونسية، بلحسن الوسلاتي، إنه "تم بالتنسيق مع السلطات المدنية (الولاة) نشر أكثر من ألفي جندي تونس لحماية المقرات السيادية والمنشآت الحساسة والحيوية".

وقال الوسلاتي أنه "تم في مرحلة أولى، مساء الثلاثاء، نشر ألفي جندي في 123 نقطة مختلفة من البلاد".

وتابع أن عدد الجنود ارتفع إلى أكثر من 2100 عسكري مساء أمس الأربعاء.

وأوضح أن الجنود يقومون بدوريات مشتركة مع وحدات الأمن وأخرى منفردة"، كما أن "هناك تشكيلات عسكرية موجودة في الثكنات جاهزة للتدخل عند الحاجة".

وتعيش تونس منذ الإثنين الماضي على وقع احتجاجات ضد غلاء الأسعار في عدة مدن تونسية، تخللتها مواجهات بين محتجين وعناصر الأمن.

المصدر: وكالات