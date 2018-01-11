شاهد..كيف يهين شاعر سعودي سائقه ويعامله كعبد!

العالم - السعودية

ووفقا للفيديو المتداول، فقد ظهر “الحمري” وهو يمازح بعض أصدقائه في حين ظهر العامل بجانبه حاملا له فنجان القهوة.

وفي تعمد واضح لإهمال العامل الذي بقيت يديه ممدودة بالفنجان، قام احد أصدقاء الشاعر بتنبيهه لأخذ فنجان القهوة قائلا: “الفنجان برد”، ليرد عليه الشاعر “الحمري” قائلا: “خله للفجر، علي الطلاق لو يتكلم أو يقوم سم بس، سفّرته”.

وأطلق المغردون هاشتاجا بعنوان: ” #المتكبر_علي_بن_حمري “، ناشطون إلى محاسبة علي بن حمري، موضحين بان من ظهر هو سائقه الخاص متهمين إياه بـ”التكبر وعدم احترام الآخرين”.

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