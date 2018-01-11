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بن سلمان يستولي على مجموعة "بن لادن" للمقاولات

بن سلمان يستولي على مجموعة
الخميس ١١ يناير ٢٠١٨ - ٠٦:٥٨ بتوقيت غرينتش

كشفت وكالة “رويترز” للأنباء بأن السلطات السعودية وضعت يدها على مجموعة بن لادن العملاقة للمقاولات وأنها ستتولى إدارتها.

العالم - السعودية

وقال الإعلامي القطري ورئيس التحرير السابق لصحيفة “الشرق” جابر الحرمى في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” نقلا عن رويترز:” الحكومة السعودية تضع يدها على مجموعة بن لادن وتتولى إدارتها وتبحث نقل بعض أصول المجموعة إلى الدولة”.

 

يشار إلى ان حملة الاعتقالات التي نفذها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع بداية شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي قد شملت القبض على رئيس مجلس إدارة ومالك مجموعة “بن لادن” العملاقة بكر بن لادن.

وكانت محكمة سعودية قد برأت الشركة في شهر اكتوبر/تشرين الاول من العام الماضي من قضية رافعة الحرم الشهيرة التي ادى سقوطها إلى مقتل العشرات.

وتعد شركة بن لادن من أكبر وأقدم شركات المقاولات في السعودية والمنطقة، ونفذت الكثير من مشاريع الإنشاءات والطرق والخدمات في المملكة؛ إضافة لمشاريعها خارج السعودية.

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