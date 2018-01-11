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مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تغلق حاجز بيت فوريك شرق نابلس بشكل كامل
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تعلن رفع حالة التأهب في القدس والضفة وعلى الحدود مع غزة عشية جمعة الغضب السادسة
مراسلة العالم:اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تغلق مدخل بلدة سعير في مدينة الخليل ببوابة حديدية
حزب مصر العروبة يعلن ترشيحه لرئيس أركان الجيش المصري السابق (سامي عنان) لخوض انتخابات الرئاسة القادمة
البيت الابيض:ترامب وماكرون يدعوان باتصال هاتفي إلى مواصلة الضغط على كوريا الشمالية لتعود إلى مسار نزع السلاح النووي
مراسلة العالم:شبان فلسطينيون يستهدفون قوات الاحتلال بالزجاجات الحارقة خلال اقتحامها مخيم العروب شمال الخليل
الاليزيه:ماكرون يؤكد لترامب اهمية احترام الاتفاق النووي مع ايران
مراسلة العالم:اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال على مدخل بيت فوريك شرقي نابلس
مراسل العالم:مقتل وإصابة عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة بعمليات متفرقة للقوات اليمنية المشتركة في نجران
شاهد:إعلامية مصرية على الهواء: أنا جاني جلطتين بسبب السيسي!
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الخميس ١١ يناير ٢٠١٨ - ٠٧:٠٣ بتوقيت غرينتش
تداول نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مقتبس من فضائية “الحدث اليوم” الخاصة المصرية، أظهر إعلامية وناشطة مصرية تبكي على الهواء مباشرة.
العالم - مصر
وتقول الاعلامية: “أنا مهددة بالعمى وجاتلي جلتطين بسبب عشقي للسيسي”.
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تصنيف :
العالم الاسلامي
مصر
منوعات
كلمات دليلية :
إعلامية وناشطة مصرية
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