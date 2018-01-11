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ما هو سر شباب بوتين الدائم وماذا تتضمن مائدته؟

ما هو سر شباب بوتين الدائم وماذا تتضمن مائدته؟
الخميس ١١ يناير ٢٠١٨ - ٠٧:٠٧ بتوقيت غرينتش

أكمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 7 تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي عامه الـ65. وتحاول وسائل الإعلام منذ زمن طويل أن تكشف سر الشباب الدائم واللياقة البدنية للزعيم الروسي والتي توازي لياقة أشهر الرياضيين، برغم انشغاله السياسي وأسفاره الدائمة.

العالم - أوروبا

في الوقت الذي أكدت فيه الدراسات الحديثة أن متوسط عمر الرجال الروس يبلغ 67 عاماً، دحض فلاديمير بوتين هذه الدراسات بصوره التي يظهر من خلالها ممتلئاً بالحيوية والنشاط رغم اقترابه من هذا المعدل.

وحسب معلومات من الطباخين فإن فلاديمير بوتين يعتني كثيرا بنفسه ويتناول الكثير من الخضار والفاكهة والأعشاب في وجبات طعامه. وهو يفضل الطعام قليل الدسم. كذلك يفضل نظام التغذية المنفصلة.

إليكم بعض أسرار النظام الغذائي الخاص بالرئيس الروسي:

وجبة إفطار رئاسية

كشف الرئيس خلال لقاء أجراه مع قناة "إن تي في" الروسية، أن الفطور الصباحي يعتبر من أهم الوجبات في نظامه الغذائي ويتكون من العصيدة، والجبنة المنزلية مع العسل، بالإضافة إلى بيض السمان وعصير الشوفان، وأحيانا يتناول الأرز والحنطة السوداء. وينهي وجبة الافطار بكوكتيل من الشمندر وعصير الفجل.

وأوضح قائلا: "أنا أحب الخضروات وخاصة  الطماطم والخيار. وعادة أبدأ نهاري بتناول العصيدة والجبن القريش والعسل. وأفضل تناول السمك بدلا من اللحوم".

وأضاف أنه لا يحب تناول الحلويات ولكنه يعشق تناول البوظة "الآيس كريم" وخاصة المسماة بـ (بلومبير) وبوظة الفواكه. لذلك في ختام كل حفلة استقبال تتربع على مائدة الكرملين كرات من البوظة التي يحب رئيس الدولة أن يهديها لضيوفه. كما يحرص  بوتين على تناول الآيس كريم خلال عطلة نهاية الأسبوع من محل شهير في موسكو".

وجبة  العشاء

بسبب الأسفار الدائمة للرئيس الروسي سواء داخل البلاد أو خارجها يضطر أحيانا الرئيس الروسي إلى إلغاء وجبة العشاء والاستعاضة عنها بوجبات خفيفة.

يقول بوتين: "عندما أسافر إلى مكان ما، أفضل أن أجرب المطبخ المحلي، وعادة لا أتناول وجبة العشاء لضيق الوقت، واستبدلها بتناول الفاكهة، وشرب اللبن أو الشاي الأخضر وفي حال عدم توفرهم  أفضل عدم تناول أي شيء على الإطلاق".

وقبل عدة سنوات، كان أحد مطاعم عاصمة الثقافة الروسية بطرسبورغ  يقدم لائحة طعام خاصة لزواره بعنوان "غداء فلاديمير بوتين" التي تتضمن الأطباق المفضلة للرئيس الروسي. وعادة ما كان يعرج الرئيس الروسي على هذا المكان ويطلب طبق مكون من مجموعة متنوعة من اللحوم التي تشمل لحوم البقر، السجق، إسكالوب، والكستليات محلية الصنع.

ذكريات الطفولة

شارك بوتين ذكرياته مع والدته التي كانت تخبز الفطائر مع الملفوف واللحوم أو الأرز والفطائر مع الجبن القريش. ربما هذا يفسر عشقه للفطائر.

ويذكر في كتاب "عائلة بوتين" للمؤلف ألكسندر بوتين الذي نشره عام 2016 ، كان جد الرئيس الروسي "سبيريدون بوتين" يعمل طاهيا في أفخم المطابخ السوفياتية في مدينة بطرسبورغ عام 1918 ويقال إنه كان يطهو الطعام لأشهر زعيمين في تاريخ الاتحاد السوفياتي: فلاديمير لينين وجوزف ستالين.

وتوفي سبيريدون بوتين عندما كان حفيده فلاديمير يبلغ من العمر 12عاما. ولكن لحسن الحظ الرئيس، تمكن من تذوق حساء السمك الروسي الشهير "أوخا" الذي كان جده بارعا في صنعه.

 بالإضافة إلى النظام الغذائي الصحي، لا يتوانى فلاديمير بوتين عن تخصيص وقت محدد لممارسة رياضته المفضلة.

ويعتبر بوتين مختصا في رياضة الجودو، وحاز على لقب البطل أكثر من مرة في بطولة بطرسبورغ في هذا النوع من الرياضة، كما ويحمل الحزام الأسود في الكاراتيه. ويمارس بوتين السامبو والجودو منذ سن الحادية عشرة.

المصدر: روسيا اليوم

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