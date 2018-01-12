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بالفيديو... بهذه الطريقة تكشف اذا كان في غرفة الفندق كاميرا مراقبة؟

الجمعة ١٢ يناير ٢٠١٨ - ٠٩:٣٩ بتوقيت غرينتش

من اجل السلامة الشخصية والعائلية من الاشرار وضعاف النفوس، هذه طرق اكتشاف كاميرا المراقبة في غرفة الفندق والمنازل وغرفة تبديل الملابس، وكذلك في الحمام.

العالم - منوعات

ويبقى العامل الهام فيها هو القدرة الذهنية والبصرية لاكتشافها.

اولا: طريقة اكتشاف كاميرا المراقبة في غرفة الفندق او المنازل:

جميع كاميرات المراقبة تحتوي على عدسة زجاجية,فعند الدخول الى الغرفة ينصح باغلاق مصباح الكهرباء بحيث تتحول الغرفة الى ظلام دامس, ثم يستعمل مصباح صغير او ضوء مصباح الموبايل بالبحث عنها ولاسيما في الزوايا والجدران والسقف واثاث الغرفة بذات طريقة الكشف عن العنكبوت, لكن الفارق ان ضوء المصباح سيصطدم مع عدسة الكاميرا ما يعطي لمعة سريعة واضحة بذات وضوح لمعة ضوء مصباح الريمونت كنترول الخاص بالستلايت.

ثانيا:طريقة اكتشاف كاميرا المراقبة في الحمامات او غرف تبديل الملابس:

قبل الدخول الى الحمام او غرفة تبديل الملابس يجرى التاكد من وجود قدرة الاتصال (شبكة اتصال) في الموبايل (التلفون)، وبعد الدخول الى الغرفة يجرى التاكد مرة اخرى من وجود ذات قدرة الاتصال في الموبايل، فان وجدت قدرة الاتصال داخل الحمام او غرفة تبديل الملابس يعني ان الغرفة خالية من كاميرا المراقبة، لكن ان اختفت قدرة الاتصال داخل غرفة الحمام او غرفة تبيدل الملابس يعني حدث تداخل في الالياف الضوئية ما بين قدرة الاتصال وكاميرا المراقبة في الغرفة.

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