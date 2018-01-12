خبيرة هندية تؤكد اهمية ميناء جابهار في تطوير التجارة الأقليمية

العالم - ايران

ووقالت الخبيرة 'اديتي بهادوري' اليوم الجمعة ، ان زيارة الوزير عباس اخوندي الى نيودلهي ولقائه المسؤولين الهنود يسهم في الاسراع باكمال مشروع ميناء جابهار، و يؤدي الىمزيد من التعاون بين البلدين في المجالات الاخرى.

واشارت الى ان الهند التزمت بتقديم 500 مليون دولار لتطوير ميناء جابهار وانشاء منطقة للتجارة الحرة فيه، وقالت ان الهند تهدف من تطوير ميناء جابهار الى ايجاد معبر تجاري مع افغانستان بدون العبور من بلد ثالث.

واكدت ان تطوير هذا الميناء سيعزز التبادل التجاري أكثر فاكثر، وسيربط الهند بالممر الدولي الذي يبلغ 7200 كيلومتر (شمال - جنوب) الى روسيا.

وتطرقت الخبيرة الهندية الى دور ميناء جابهار في احلال السلام والاستقرار في المنطقة، وقالت ان افغانستان تعاني من تداعيات الحرب، ومن الضروري انضمام هذا البلد الى الاقتصاد الاقليمي والعالمي لدعم الاستقرار ليس فقط في افغانستان بل في كافة ارجاء المنطقة.

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