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اليابان تطالب ميانمار بضمان عودة مسلمي أراكان إلى البلاد

اليابان تطالب ميانمار بضمان عودة مسلمي أراكان إلى البلاد
الجمعة ١٢ يناير ٢٠١٨ - ٠١:٢٩ بتوقيت غرينتش

طالب وزير الخارجية الياباني، تارو كونو، زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي، بضمان عودة مسلمي أراكان إلى البلاد بطريقة آمنة.

العالم - اسيا والباسيفيك 

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، اليوم الجمعة، على هامش زيارته لعاصمة ميانمار "نايبيداو"، وفق وكالة "كيودو" اليابانية.

ودعا كونو زعيمة ميانمار، إلى السماح بعودة المسلمين الروهنغيا إلى منازلهم في إقليم أراكان (غرب)، والتي فرّوا منها بسبب الهجمات.

وأشار الوزير الياباني إلى أن حكومة بلاده ترغب في تقديم دعم فعّال للجهود الميانمارية بشأن المسلمين الروهنغيا بأراكان.

ومنذ 25 أغسطس/آب 2017، يرتكب جيش ميانمار وميليشيات بوذية متطرفة، جرائم ومجازر وحشية بحق الروهينغا  المسلمة في أراكان.

وتقول الأمم المتحدة إن الجرائم المستمرة منذ سنوات، أسفرت عن لجوء 826 ألفا إلى بنغلادش بينهم 656 ألفا فروا منذ 25 أغسطس/آب الماضي. 

 

المصدر : الاناضول 

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