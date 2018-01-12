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جنرال إيراني: قدراتنا الصاروخية وطائراتنا المسيرة تغطي الخليج الفارسي والى ما بعد بحر عمان

جنرال إيراني: قدراتنا الصاروخية وطائراتنا المسيرة تغطي الخليج الفارسي والى ما بعد بحر عمان
الجمعة ١٢ يناير ٢٠١٨ - ٠١:١٧ بتوقيت غرينتش

أكد قائد القوة البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية الاميرال علي فدوي، اليوم الجمعة، أن قدراتنا الصاروخية وطائرتنا المسيرة تغطي من الخليج الفارسي وإلى ما بعد بحر عمان.

العالم - إيران

وبمناسبة الذكرى السنوية الثانية لتوقيف القوة البحرية للحرس الثوري زورقين أميركيين حربيين كانا قد دخلا بشكل غير قانوني للمياه الإقليمية الإيرانية، وكان على متنهما 10 من المارينز الأميركان، قال الاميرال علي فدوي، وردا على سؤال بشأن أهم تهديد لإيران في هذه الأيام في الخليج الفارسي: نحن بعون الله وفضله نواصل أداء واجبنا وباقتدار أكثر مما مضى ومنذ احتجاز المارينز الأميركي في الخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحر عمان، وأي بحر يتطلب حراسة الثورة الاسلامية، وأن هذا الاقتدار يدركه أكثر من الجميع عدونا الرئيسي أي أميركا.

وأكد أن القدرات الصاروخية وخاصة صواريخ بر بحر والطائرات المسيرة للقوة البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية، تغطي كل رقعة الخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحر عمان وما بعده.

 

 

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