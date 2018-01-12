عشرة مليارات دولار من الاستثمارات الاجنبية في إيران بعد توقيع الاتفاق النووي

العالم - إيران

وأضاف بهرامي من أوليات وزارة الصناعة، تنمية الاستثمارات واستقطاب الشركات الاستثمارية الاجنبية والارتباط بشبكة الاقتصاد العالمي.

واشار الى ان استقطاب الاستثمارات الاجنبية لا يمكن ان يتم في يوم وليلة وانما بالتدريج موضحا ان ثمانين اتفاقية ومذكرة تفاهم موجودة على الورق يمكن ان تتحول الى استثمارات في مجال نقل التقنيات الحديثة والارتباط بقطاع الانتاج العالمي وشرط تصدير 30 بالمائة من المحصولات المنتجة.

واوضح بان الدول المستثمرة في ايران هي المانيا وتركيا وفرنسا والنمسا وروسيا على التوالي .

216