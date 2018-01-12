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مسؤول في وزارة الصناعة الإيرانية:

عشرة مليارات دولار من الاستثمارات الاجنبية في إيران بعد توقيع الاتفاق النووي

عشرة مليارات دولار من الاستثمارات الاجنبية في إيران بعد توقيع الاتفاق النووي
الجمعة ١٢ يناير ٢٠١٨ - ٠١:٣٢ بتوقيت غرينتش

قال المدير العام للاستثمار الأجنبي في وزارة الصناعة والتجارة والمعادن الإيرانية افروز بهرامي انه ومنذ توقيع الاتفاق النووي عُرض على ايران 152 مشروعا بقيمة 10 مليارات دولار في مجالات الصناعة والتجارة والمناجم، مشيرا الى ان 57 مشروعا من هذه المشاريع حصل على الترخيص وبدأ العمل.

العالم - إيران

وأضاف بهرامي من أوليات وزارة الصناعة، تنمية الاستثمارات واستقطاب الشركات الاستثمارية الاجنبية والارتباط بشبكة الاقتصاد العالمي.

واشار الى ان استقطاب الاستثمارات الاجنبية لا يمكن ان يتم في يوم وليلة وانما بالتدريج موضحا ان ثمانين اتفاقية ومذكرة تفاهم موجودة على الورق يمكن ان تتحول الى استثمارات في مجال نقل التقنيات الحديثة والارتباط بقطاع الانتاج العالمي وشرط تصدير 30 بالمائة من المحصولات المنتجة.

واوضح بان الدول المستثمرة في ايران هي المانيا وتركيا وفرنسا والنمسا وروسيا على التوالي .

 

 

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