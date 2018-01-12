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عمار الحكيم يدعو الى التصدي للنزاعات العشائرية التي تهدد البصرة

عمار الحكيم يدعو الى التصدي للنزاعات العشائرية التي تهدد البصرة
الجمعة ١٢ يناير ٢٠١٨ - ٠١:٥٠ بتوقيت غرينتش

دعا رئيس التحالف الوطني العراقي، السيد عمار الحكيم، الى ضرورة التصدي للنزاعات العشائرية في محافظة البصرة.

العالم - العراق

وذكر بيان لرئاسة التحالف، ان السيد عمار الحكيم وخلال جولته في محافظةِ البصرة "زار مضيفَ السيد صباح البطاط وألتقى وجهاءَ السادة البطاط".

وأكد السيد الحكيم على أنَّ "الوطنيةَ هي التفكيرُ بمصالحِ الشعب العراقيّ ورفعنا شعار {العراقُ أولاً وللعراقِ ننتمي}، ودعونا إلى تغليب المصلحة العراقية على أيِّ مصلحةٍ أُخرى".

وأشار إلى أنَّ "الانتصاراتِ التي تحققتْ في المجالِ العسكريّ والسياسيّ والمجتمعيّ تبقى انتصاراتٍ منقوصة ما لم تُرفد بالانتصارِ الأهم انتصارُ بناءِ الدولة والمؤسسات وتقديم الخدمات للمواطنِ العراقيّ".

وأشاد الحكيم "بالتضحياتِ التي قدَّمتها البصرةُ في مواجهةِ الدكتاتورية حيثُ قدمتْ قوافلَ من الشهداءِ وتضحيات أبناء البصرة الفيحاء في مواجهةِ داعش، حيثُ كانتْ المحافظةُ الأعلى في عددِ مُلبي نداء المرجعية الدينية العليا".

ودعا رئيس التحالف الوطني، إلى "ضرورةِ التصدي للنزاعاتِ العشائريةِ التي تهددُ الواقعَ الأمنيّ والاقتصاديّ والاجتماعيّ للمدينةِ، وأهمية أنْ تأخذَ العشائرُ العراقيةُ زِمامَ المبادرة في حلِّ هذه المشكلة والنظر في وضعِ حلولٍ نهائيةٍ تمنعُ استخدام القوة وأخذ الأبرياء بجريرةِ أخطاء غيرهم".

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