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الإحتجاجات ستتصاعد..

الغارديان: لهذه الأسباب ثارَ التونسيون مجدداً

الغارديان: لهذه الأسباب ثارَ التونسيون مجدداً
الجمعة ١٢ يناير ٢٠١٨ - ٠٧:١٦ بتوقيت غرينتش

قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية، إنّ ظروف التونسيين لم تتغير كثيرا بحلول ذكرى سقوط الرئيس السابق، زين العابدين بن علي، متوقعةً أن تتعزز الاحتجاجات المناوئة للحكومة الآن في البلاد.

العالم - تونس

وبحسب مقالٍ كتبه “مارتن تشيلوف”، عن الاحتجاجات المتواصلة في تونس، مهد الربيع العربي، فإنّ نسبة البطالة لا تزال عالية، خاصة بين الشباب، والاقتصاد في ركود يعتمد على صندوق النقد الدولي، الذي فرض على الحكومة إجراءات تقشف أدت إلى احتجاجات شعبية واسعة. كما أن التونسيين يلاحظون عودة رموز نظام بن علي إلى الساحة السياسية.

ويتوقع مارتن أن تتعزز الاحتجاجات المناوئة للحكومة. ويقول إن السلطات الأمنية متهمة باستعمال أساليب القمع العشوائي، التي كان يستعملها النظام السابق، وأدت إلى سقوطه.

ويضيف أن التهميش الاجتماعي والاقتصادي هو الدافع الأساسي وراء هذه الاحتجاجات في تونس، مثلما كان هو الدافع في احتجاجات مصر، التي اختفت فيها أجهزة أمنية، على حد تعبيره، وتم حلها بعد رحيل الرئيس السابق، حسني مبارك، ثم عادت لتسيطر على المجتمع، فلا تسمح بخروج احتجاجات جريئة على حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويردد المحتجون في تونس شعارات من بينها أن الأمل لا يزال قائما في إحداث تغيير. فهي البلاد الوحيدة التي نجحت فيها فكرة التغيير.

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