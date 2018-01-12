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17 دولة تعد باعتراض السفن التي ستخرق العقوبات ضد كوريا الشمالية

17 دولة تعد باعتراض السفن التي ستخرق العقوبات ضد كوريا الشمالية
الجمعة ١٢ يناير ٢٠١٨ - ٠٧:٥٤ بتوقيت غرينتش

تعهدت 17 دولة، من بينها الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، في بيان مشترك، باعتراض كل السفن والشحنات التي تنتهك العقوبات ضد كوريا الشمالية.

العالم - الاميركيتان 

وصدر البيان عن كل من الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وكوريا الجنوبية، واليابان، وأستراليا، والأرجنتين، وكندا، والدنمارك، وإيطاليا، وهولندا، ونيوزيلندا، والنرويج، وبولندا، واليونان، وسنغافورة،.

وقالت هذه الدول في البيان، الذي نشرته الخارجية الأمريكية، إنها "تؤكد سعيها للتمسك بالالتزامات، التي تحملتها"، متعهدة بتفتيش السفن المشبوهة في عرض البحر بعد الحصول على إجازة من الدولة التي تبحر تحت علمها.

وقال البيان إن الدول الموقعة على هذه الوثيقة ستقوم بذلك حال اشتباهها بأي سفن قد تخرق العقوبات ضد كوريا الشمالية، مضيفة أن الجهة المعترضة بإمكانها سحب السفينة المشبوهة إلى موانئها إذا لزم الأمر.

وأوضح البيان أن الدول الموقعة على المعاهدة تتعهد بمطالبة رعاياها والسفن التي تبحر حاملة أعلامها بالخضوع للتفتيش دون معارضة، مبينة أنها ستتلف كل الشحنات، التي تنتهك العقوبات.

وأعلنت الدول الموقعة على الوثيقة أنها ستحرم السفن، التي تنتهك شروط الوثيقة، من حق الإبحار تحت أعلام الدول الـ17، لافتة أيضا إلى أنها ستمنع شحنات التصدير والإيراد البحرية من وإلى كوريا الشمالية.

وقالت الدول الـ17 إنها أقرّت هذه الوثيقة تأكيدا على التزامها بقراري مجلس الأمن الدولي رقمي 2375 و2397.

المصدر : روسيا اليوم 

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