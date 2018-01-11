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بوتين يعتبر زعيم كوريا الشمالية "سياسيا ناضجا"

بوتين يعتبر زعيم كوريا الشمالية
الخميس ١١ يناير ٢٠١٨ - ١٠:١٧ بتوقيت غرينتش

اشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون معتبرا انه "سياسي ناضج" ولديه مصلحة حاليا في "تهدئة الوضع" حول برنامجه النووي بعدما ادى "مهمته الاستراتيجية" على هذا الصعيد.

العالم - آسيا

وقال بوتين في لقاء مع رؤساء تحرير وسائل الاعلام "انه رجل سياسي ماهر تماما وناضج".

واضاف "اعتقد ان السيد كيم جونغ اون فاز في هذه الجولة. لقد اتم مهمته الاستراتيجية: لديه سلاح نووي، صاروخ يصل مداه الاجمالي الى 13 الف كلم يستطيع عمليا الوصول الى اي مكان على الارض، اي مكان في اراضي عدوه المحتمل".

وتابع بوتين "بالتأكيد، لديه مصلحة في تهدئة الوضع".

وتدهور الوضع في شبه الجزيرة الكورية منذ عامين مع اجراء كوريا الشمالية ثلاث تجارب نووية جديدة وتكثيفها عمليات اطلاق الصواريخ.

كذلك، تبادل زعيم كوريا الشمالية مرارا الاهانات الشخصية والتهديدات بالحرب مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب.

وجرت الثلاثاء محادثات بين سيول وبيونغ يانغ هي الاولى بين الطرفين منذ أكثر من عامين، وقد تم الاتفاق خلالها على أن ترسل كوريا الشمالية وفدا رفيع المستوى الشهر المقبل إلى الألعاب الأولمبية التي تنظمها كوريا الجنوبية في بيونغ تشانغ، وعلى إجراء محادثات جديدة رفيعة المستوى.

والاربعاء قال ترامب انه منفتح بشروط على اجراء مباحثات مباشرة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، وذلك خلال محادثة هاتفية بينه وبين نظيره الكوري الجنوبي.

 

المصدر: الفرنسية
 

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