ظريف: الاتفاق النووي غير قابل للتفاوض

العالم - ايران

وقال وزير الخارجية الإيراني ان إعلان ترامب اليوم يرقى إلى حد محاولة يائسة لتقويض اتفاق قوي متعدد الأطراف، ولايمكن إعادة التفاوض بشأن الاتفاق النووي.

وجاء كلام وزير الخارجية الإيراني في تغريدة له على موقع "تويتر"، كأول رد فعل رسمي إيراني على قرار الرئيس الأمريكي ترامب قبل ساعات بتمديد رفع العقوبات على إيران في إطار الاتفاق النووي مع إيران.

وكتب ظريف في تغريدته: "سياسة ترامب وما أعلنه اليوم يؤدي إلى محاولات يائسة لتقويض اتفاق متين متعدد الأطراف، وانتهاك بشكل خبيث بنوده رقم 26، 28 و29. خطة العمل الشاملة المشتركة غير قابلة للتفاوض… بدلا من تكرار كلامها السابق، يجب على الولايات المتحدة أن تجلب نفسها إلى الامتثال الكامل، كما تفعل ذلك ايران".

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