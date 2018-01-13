تعرف على نتيجة الفحص الطبي لحالة ترامب الصحية!

العالم - الاميركيتان

وقالت رويترز إن الطبيب الخاص بالرئاسة الأميركية روني جاكسون، أجرى فحصا طبيا لترامب، وخرج ببيان أعلن فيه أن ترامب يتمتع بحالة صحية "ممتازة".

وأجري الفحص الطبي لترامب في مركز وولتر رييد الوطني العسكري في بيثيسدا بولاية ميريلاند، والذي أثبت أن حالة الرئيس الأميركي كأفضل ما يكون بحسب ما أكد الطبيب جاكسون، الذي أضاف أنه يتطلع للإدلاء بمزيد من التفاصيل حول الحالة الصحية لترامب يوم الثلاثاء القادم.

وكان كتاب جديد وصل إلى قائمة الكتب الأكثر مبيعا، قد صور ترامب (71 عاما) كشخص مشتت الذهن ويتصرف كطفل.

وانهالت الأسئلة على البيت الأبيض بشأن رسائل متناقضة وجهها ترامب في ما يتعلق بسياسات مهمة وتفوهه بكلمات مدغمة غير مفهومة أثناء إلقائه خطابا الشهر الماضي.

وقال ترامب، الذي عبر علنا عن غضبه من التغطية، للصحفيين يوم الخميس إنه يتوقع أن تكون نتيجة الفحص طيبة، وأضاف مبتسما "من الأفضل أن تكون طيبة وإلا فلن تسعد البورصة".

وكالات

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