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الامم المتحدة تعلق على الاجراءات القمعية لكيان الاحتلال

الامم المتحدة تعلق على الاجراءات القمعية لكيان الاحتلال
السبت ١٣ يناير ٢٠١٨ - ١٠:٣٨ بتوقيت غرينتش

طالبت الأمم المتحدة، بضرورة إجراء تحقيقات فورية ودقيقة في جميع الحوادث التي أدى فيها استخدام القوة إلى سقوط شهداء بالضفة الغربية المحتلة.

العالم - فلسطين

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك، في تصريحات صحفية بمقر المنظمة الدولية في نيويورك: "إن المسؤولين بالأمم المتحدة يشعرون بالقلق من الصدامات الحاصلة بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية".

وأوضح أن المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، قد "أعرب عن قلقه إزاء استمرار تلك الاشتباكات في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، بما في ذلك مقتل اثنين من المراهقين" حسبما افاد المركز الفلسطيني للاعلام.

يذكر أن فتيين فلسطينيين استشهدا يوم الخميس برصاص جيش الاحتلال، أحدهما جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية، والآخر على الحدود الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة.

وتابع دوغريك حديثه قائلاً: "يتعين إجراء تحقيق فوري ودقيق في جميع الحوادث التي أدى فيها استخدام القوة إلى الوفاة أو الإصابة".

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