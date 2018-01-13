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بالفيديو...العثور على الصندوق الأسود و جثيتن اخرتين من افراد طاقم ناقلة النفط الايرانية المنكوبة

السبت ١٣ يناير ٢٠١٨ - ٠٩:٠٠ بتوقيت غرينتش

  أعلنت مصادر خبرية صينية صباح اليوم السبت، العثور علي الصندوق الأسود لناقلة النفط الايرانية المنكوبة 'سانتشي' من قبل فريق عمليات الانقاذ الصيني كما عثرت على جثيتن اخرتين من افراد طاقم ناقلة النفط سانتشي الايرانية بعدما تمكنت من الصعود الى السفينة المنكوبة .

العالم - خاص بالعالم 

واعلن المدير العام لشركة الناقلات الايرانية سيروس كيان ارثي ، أن فرق الانقاذ الصينية تمكنت من البقاء على ناقلة النفط لمدة نصف ساعة فقط بسبب كثافة الغازات السامة وانعدام الاوكسجين و أعلن هذا الخبر التلفزيون الصيني وصرح بان الصندوق الاسود سيضع بتصرف المسؤولين المعنيين لكشف ملابسات الحادث.

الجدير بالاشارة الي ان فريقا من الجمهورية الاسلامية الايرانية متواجد حاليا في الصين لمتابعة حادث اصطدام ناقلة النفط الايرانية بسفينة الشحن الصينية.

يذكر أن ناقلة النفط الايرانية كانت تحمل مليون برميل من مكثفات الغاز ويتكون طاقمها من 32 شخصا وقد ارتطمت عند توجهها لافراغ شحنتها في كوريا الجنوبية، بسفينة شحن صينية في الساحل الشرقي لبحر الصين مساء السبت الماضي، وتعرضت لحريق ضخم ، بحيث تتواصل لغاية الان اعمال الاطفاء والبحث عن ناجين.

يشار الي أنه تم اجلاء جميع بحارة سفينة الشحن الصينية، من جهة ثانية يستمر البحث عن طاقم الناقلة الذي يضم 30 ايرانيا وبنغاليين، فيما تم العثور على ثلاث جثث حتى الان.

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