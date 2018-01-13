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مراسلة العالم:الجيش السوري وحلفاؤه يحررون قرى عطشان وتل مرق والخوين ومحيط قريتي خريبة وربيعة بريف إدلب
مصادر فلسطينية:قوات الاحتلال تغلق منطقة النبي صالح شمال غرب رام الله
الخارجية الروسية تدعو المجتمع الدولي لتوحيد الجهود لحماية الاتفاقية مع إيران
مراسل العالم:تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة يقرر عدم المشاركة في اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير غدا الاحد
موسكو: تصريحات ترامب بشأن الاتفاق النووي الإيراني "سلبية جدا"
مصادر يمنية:قتلى وجرحى بصفوف مرتزقة العدوان السعودي بهجوم للقوات اليمنية على مواقعهم بمديرية المصلوب في الجوف
حماس تدعو "المركزي" للخروج بقرارات تنسجم مع تحديات المرحلة وتناسب ظروف الشعب وقضيته الوطنية العادلة
حماس:ظروف عقد المركزي لن تمكنه من القيام بمراجعة سياسية شاملة وستحول دون اتخاذ قرارات ترقى لمستوى الطموح
حماس تعلن عدم مشاركتها في اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية المقرر عقده يوم غد الاحد
الصحة الفلسطينية:مقتل صياد فلسطيني اثر اطلاق زورق مصري النار عليه في بحر رفح جنوب قطاع غزة
وزارة الصحة الفلسطينية تعلن..
إصابة 108 فلسطينيين بنيران الاحتلال في جمعة الغضب(فيديو)
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السبت ١٣ يناير ٢٠١٨ - ١٠:٣٧ بتوقيت غرينتش
اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن اصابة مئة وثمانية اشخاص بنيران قوات الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة خلال فعاليات جمعة الغضب السادسة في القطاع امس .
العالم
-
خاص بالعالم
التفاصيل في الفيديو المرفق ...
تصنيف :
العالم الاسلامي
فلسطین
خاص بالعالم- مراسلون
كلمات دليلية :
إصابات الشبان الفلسطينيين
حالات الاختناق بالغازات السامة
جمعة الغضب السادسة
اخبار فلسطين
الضفة الغربية
إصابة فلسطينيين بنيران الاحتلال
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سوریا
فلسطین
السعودية
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