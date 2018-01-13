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المهندس: نمتلك 30 مستشفى ميدانيا عالجت 300 الف جريح مدني

المهندس: نمتلك 30 مستشفى ميدانيا عالجت 300 الف جريح مدني
السبت ١٣ يناير ٢٠١٨ - ١٠:٥٠ بتوقيت غرينتش

كشف نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس، اليوم السبت، عن امتلاك الحشد الشعبي 30 مستشفى عالجت حتى الان عالجت 60 الف جريح عسكري ونحو 300 الف جريح مدني".

العالم - العراق 

وقال المهندس في كلمة القاها خلال مؤتمر "حشد الطبابة" الذي اقامته الهيئة وتابعه موقع الحشد الشعبي، إنه "ونحن نعيش اجواء النصر لابد من ان نستذكر بداية هذه الانطلاقة وبدايتها هي فتوى مرجعنا الامام السيد علي السيستاني {حفظه الله}، حيث ان الانطلاقة كانت بامكانيات متواضعة وبعدها تطورت".

واضاف انه "في البداية كنا نواجه مشاكل في نقل الجرحى من المحافظات التي كانت تشهد عمليات عسكرية الى المستشفيات بغداد والمحافظات الاخرى"، مبينا ان "الحشد يمتلك في الوقت الحالي 30 مستشفى عالجت حتى الان عالجت 60 الف جريح عسكري ونحو 300 الف جريح مدني".

وفي ختام كلمته وجه المهندس كلامه للاطباء الذين شاركوا باسعاف الجرحى "لقد عالجتم الكثير من الجرحى وانقذتم الكثير من الارواح، لولاكم لما استطعنا ان ندير المعركة بهذا الشكل".

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