فشل هجوم المسلحين بريف ادلب وتضخيمٌ اعلامي لرفع معنوياتهم

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تجدر الاشارة الى ان هجوم يوم أمس، باتجاه نقاط الجيش السوري في محيط قريتي “خريبة وربيعة” في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، فجرت فيه قوات الجيش آليتين مفخختين رباعيتي الدفع قبل وصولهما الى هدفهما مما أفشل الهجوم وكبد القوات المهاجمة خسائر كبيرة في الارواح.

ورافق هجوم “جبهة النصرة”الارهابية والفصائل المرتبطة بها على مواقع ونقاط الجيش السوري وحلفائه خلال اليومين الماضيين في محيط قرى “عطشان وتل مرق والخوين”، ويوم أمس في محيط قريتي “خريبة وربيعة” بريف ادلب الجنوبي الشرقي، تضخيم اعلامي كبير على مواقعهم وتنسيقيتاهم ، ونشر اخبار غير صحيحة لرفع معنويات مسلحيهم المنهارة والمحطمة جراء التقدم الكبير والواسع للجيش السوري وحلفائه في ارياف إدلب ووحماه وحلب ووصولهم إلى أطراف مطار أبو الضهور العسكري.